"Нападки на Сталина" и другие громкие заявления Сергея Лаврова

"Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны - это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", - заявил Лавров.

Это было не единственное заметное заявление участвующего в выборах министра. Он, в частности, сказал, что США задались целью развалить единство мирового православия.

МИД России, по его словам, тесно сотрудничает с Русской православной церковью, которая имеет свои приходы во многих странах. "Она испытывает сейчас сильнейшее давление со стороны ряда западных государств, прежде всего США, которые задались целью, вознамерились развалить, разрушить единство мирового православия", - сказал Лавров на встрече с волгоградской общественностью и молодежью.

Что касается выборов, которые пройдут в сентябре, то, по словам одного из лидеров списка "Единой России", попытки Запада повлиять на них проявляются сильнее, чем раньше.

"Мы не будем никогда поддаваться на ультиматумы, на угрозы. Мы будем всегда действовать, исходя из коренных интересов нашего народа. Это касается и предстоящих выборов в Госдуму, на результаты которых тоже хотят западные коллеги повлиять, пытаются уже сейчас заронить сомнения в их объективности, поставить под вопрос их итоги. Мы все это проходили и в предыдущих предвыборных избирательных кампаниях, но сейчас это проявляется, наверное, более обостренно", - сообщил он.

ОБСЕ отказалась прислать на парламентские выборы своих наблюдателей, сославшись на жесткие ограничения по численности. Российские власти и этот отказ рассматривали как попытку оказать влияние на выборы. В них не смогут принять участие многие представители оппозиции, в том числе из-за принятого летом закона, запрещающего баллотироваться тем, кого уличат в сотрудничестве со структурами Алексея Навального, признанных судом экстремистскими организациями.

Соратники Навального призывают россиян участвовать в проекте "Умное голосование", цель которого - снизить число голосов, поданных за "Единую Россию". Спикер Госдумы Вячеслав Володин еще в марте заявлял, что "Умное голосование" направлено на вмешательство во внутренние дела России.

Константин Калачев, политолог:

Лавров исходит из того, что в Волгограде достаточно много людей, которые хотели бы, чтобы город был переименован обратно в Сталинград. Но при этом опросы, проведенные в Волгограде, показывают, что большинство горожан против переименования и достаточно критично относятся к Сталину. Волгоградцы разделились на три группы: большинство за название "Волгоград", другие за "Царицын" (историческое название), третьи за Сталинград.

Вероятно, предполагалось, что Волгоград - та самая площадка, где можно говорить о Сталине таким образом и завоевать симпатии той части электората, которая ему симпатизирует.

Это попытка перехватить повестку КПРФ. Насколько удачная - большой вопрос, потому что, с моей точки зрения, это наоборот может раскачать повестку КПРФ и дать коммунистам дополнительные электоральные очки, потому что это то, что коммунисты говорят последние 25-30 лет.

Если это была попытка расширения электоральной базы "Единой России", то я бы сказал, что это амбивалентная ситуация, в которой неясно, больше выиграешь или проиграешь. Таким образом представитель "Единой России" признает правоту коммунистов, которые выступают с позиции реабилитации Сталина.

С моей точки зрения как политолога и бывшего вице-мэра Волгограда, я бы сказал, что это неоднозначный шаг, и я бы не стал утверждать, что так можно заработать очки - даже в Волгограде, где люди уже подустали от военной истории и не хотят жить в городе-мемориале.

Александр Баунов, эксперт Московского центра Карнеги:

Единорос (член федеральной пятерки) пытается отобрать Сталина у коммунистов. Но то, что конкурировать приходится (или хочется) именно за Сталина, многозначительно. Власть видит статистически значимое число граждан латентными сталинистами. Хочется добавить "являясь им сама". Но это вряд ли, не хочет же она внутриэлитных репрессий.