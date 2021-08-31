"Не на тех напали": в России еще одна сеть ресторанов подверглась травле из-за рекламы с темнокожим мужчиной

Что произошло?

Основатель "Мужского государства" Владислав Поздняков призвал пользователей своего Telegram-канала к онлайн-атаке. Представители движения раскритиковали сеть ресторанов за фотографии в соцсетях, посвященные месяцу прайда: на снимках также были темнокожие модели. Поздняков предложил сторонникам заказывать доставку из ресторана с оплатой наличными или картой курьеру и в последний момент отменять заказы. Сайт "Тануки" также подвергся DDoS-атаке.

"У нас тут в соцсетях высадились очередные диванные войска с угрозами и призывами убирать неугодный им контент. Делать этого мы, конечно, не будем. Но так как этого оказалось мало - еще и оформляют фейковые заказы. По этой причине мы вынуждены отключить оплату наличными", - рассказали в "Тануки".

"Мужское государство" требует от сети ресторанов удаления контента, в котором движение усмотрело "ЛГБТ-пропаганду среди детей".

Поздняков также обратился к российскому сервису "Яндекс.Еда". Он требовал либо удалить "Тануки" из сервиса, либо добиться удаления фото. Вскоре Поздняков сообщил, что "Яндекс.Еда" убрал "Тануки" из сервиса, однако сервис это опроверг.

Вечером 30 августа Поздняков призвал своих сторонников больше не пытаться воздействовать на "Тануки" через "Яндекс.Еду".

Ложные сообщения о минировании ресторанов

30 августа Mash и Baza написали, что в ФСБ поступило сообщение о минировании всех московских ресторанов "Тануки" (в городе их более 60). Mash подчеркнул, что такие сообщения могут стать поводом для возбуждения уголовного дела. Поздняков заявил, что "нигде даже близко не намекал на подобное".

Рестораны "Тануки" работают в обычном режиме, но в правоохранительные органы действительно поступали ложные звонки о минировании заведений, рассказал РБК директор по маркетингу сети Станислав Колосков. Он уверен, что звонки делали сторонники "Мужского государства". Как заявил представитель "Тануки", ресторан обратился в правоохранительные органы.

Компания отказалась удалять снимки

"ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО КОМПАНИЕЙ, КОТОРОЙ НАПЛЕВАТЬ НА ПРИЗЫВЫ УДАЛЯТЬ КОНТЕНТ И УГРОЗЫ В СВОЙ АДРЕС. Мы решили, что каждый наш пост теперь будет начинаться с такого сообщения капсом. Почему?

Да потому, что "недомужское недогосударство" не на тех напало", - написали в Instagram ресторана.

Сеть ресторанов призвала основателя Telegram Павла Дурова и Минцифры заблокировать Telegram-каналы "Мужского государства".

"На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди - представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций", - говорится в Instagram ресторана.

Основатель "Тануки" Александр Орлов заявил, что сеть не пойдет на уступки "Мужскому государству". "Для меня и для компании "Тануки" вообще все равно - "мужское это государство", или "женское государство", или какое-то еще государство. Это частная компания, и никто не в праве нам диктовать свои условия и тем более - угрожать", - заявил он.