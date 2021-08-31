Вт, 31.08.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В Эстонии при столкновении мотоцикла и автомобиля погибли 17-летний юноша и 15-летняя девушка

В понедельник, примерно в 21.15 в волости Камбья Тартуского уезда, Эстония, произошло трагическое ДТП, в котором при столкновении мотоцикла и легкового автомобиля погибли 17-летний юноша и 15-летняя девочка, пишет Rus.Postimees.

Вчера вечером Центр тревоги получил сообщение о столкновении мотоцикла и легкого автомобиля BMW на втором километре дороги Тырванди - Ройу - Уникюла.

"Согласно собранной на данный момент информации, автомобиль BMW, ехавший со стороны Юленурме в сторону Ройу, отклонился на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. Управлявший мотоциклом 17-летний юноша и пассажир, 15-летняя девочка, погибли на месте происшествия, - сказал оперативный руководитель Лыунаской префектуру Кюнтер Педоск. - Полиция выражает глубокое соболезнование близким погибших".

За рулем BMW находилась 21-летняя женщина, которую доставили для проверки здоровья в больницу. Она была трезва и имеет право на управление автомобилем. На водителе и пассажире мотоцикла были шлемы.

ДТП произошло на отрезке дороги с максимально разрешенной скоростью в 90 км/ч. Обстоятельства этого трагического ДТП в ходе начатого уголовного производства.

В этом году в Эстонии произошло более 1030 ДТП, в которых погибло 38 человек и пострадало 1165 человек. В ДТП участием мотоциклов в этом году погибло трое человек и пострадало 84 человека.


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