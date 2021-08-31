В Эстонии при столкновении мотоцикла и автомобиля погибли 17-летний юноша и 15-летняя девушка

Вчера вечером Центр тревоги получил сообщение о столкновении мотоцикла и легкого автомобиля BMW на втором километре дороги Тырванди - Ройу - Уникюла.

"Согласно собранной на данный момент информации, автомобиль BMW, ехавший со стороны Юленурме в сторону Ройу, отклонился на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. Управлявший мотоциклом 17-летний юноша и пассажир, 15-летняя девочка, погибли на месте происшествия, - сказал оперативный руководитель Лыунаской префектуру Кюнтер Педоск. - Полиция выражает глубокое соболезнование близким погибших".

За рулем BMW находилась 21-летняя женщина, которую доставили для проверки здоровья в больницу. Она была трезва и имеет право на управление автомобилем. На водителе и пассажире мотоцикла были шлемы.

ДТП произошло на отрезке дороги с максимально разрешенной скоростью в 90 км/ч. Обстоятельства этого трагического ДТП в ходе начатого уголовного производства.