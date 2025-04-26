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Мэр Айзкраукле рассказал, как строительство военного полигона отразится на крае

На полигоне в Селии открылся полигон для учений и испытаний дронов
На полигоне в Селии открылся полигон для учений и испытаний дронов Фото: Aizsardzības ministrija

Развитие военного полигона "Селия" приведет к созданию новых рабочих мест в сфере общественного питания и других услуг, а также потребуется персонал для обслуживания территории. Об этом агентству LETA после встречи с руководством оборонного ведомства сообщил председатель думы самоуправления Айзкраукльского края Леон Лидумс.

Он пояснил, что появятся рабочие места в отраслях, необходимых для повседневного обслуживания полигона. Также развитие полигона вызовет спрос на аренду жилья поблизости, на транспортные и логистические услуги. Возможно, увеличится число автобусных рейсов, связывающих полигон с другими городами.

Лидумс отметил, что в будущем на полигоне планируется разместить базу для подготовки Службы государственной обороны.

Также он указал, что первоначальные планы по строительству полигона были более масштабными, поэтому предприниматели сейчас требуют более точной информации о ходе строительства, чтобы планировать свою деятельность. При этом интерес со стороны бизнеса есть.

Отвечая на вопрос о возможных проблемах, связанных с созданием полигона, Лидумс сообщил, что на данный момент серьезных трудностей не возникло, так как вся активная деятельность происходит в пределах территории полигона.

Однако местное самоуправление обращает внимание на возможность повреждения местных дорог тяжелой техникой и потенциальную нагрузку на бюджет самоуправления. Тем не менее, видя успешный пример строительства полигона в Адажи, Лидумс считает, что и Айзкраукльское самоуправление справится с задачей.

Как ранее сообщалось, строительство первой очереди полигона началось 15 ноября 2024 года. В настоящее время продолжается строительство инфраструктуры по заключенным осенью 2024 года договорам, а также планируется вторая очередь развития полигона.

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