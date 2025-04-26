Комментирует Лусис "Незваные гости" - так ли хорош сериал, как все говорят?

На самом деле у меня очень давняя и тесная связь с просмотром телесериалов разных жанров. Мобильное приложение, в котором я отмечаю все просмотренные сериалы, сообщает, что на данный момент я посмотрел 22 631 серию сериалов, что по времени без перерывов составило бы 22 месяца, 23 дня и 11 часов. Другими словами, мне кажется, что мне есть с чем сравнить "Незваных гостей".

Пора начинать. Сначала я буду поливать все вокруг медом и раздавать комплименты, но потом, как обычно, буду говорить о вещах, которые были немного дерьмовыми или вообще мимо. Поскольку здесь не будет некритически восторженного моря комплиментов - давайте поговорим по делу.

Итак, во-первых, визуально сериал выглядит просто великолепно. Очень приятная операторская работа, хорошее кадрирование, классная работа по декорациям, великолепное освещение, и картинка прекрасно окрашена. Если при просмотре отечественного кино обычно складывается впечатление, что его снимали на паршивый мобильный телефон, то смотреть "Незваных" было одно удовольствие.