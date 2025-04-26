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Комментирует Лусис "Незваные гости" - так ли хорош сериал, как все говорят?

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: Publicitātes foto.

Пришло время поговорить о самом популярном местном сериале - "Незваные гости" (Nelūgtie viesi). Это история полицейских Ричарда Эверсона (Андрис Даугавиньш) и Оскара Тирсы (Никлавс Курпниекс) из Кандавы, которые на протяжении трех сезонов расследуют различные преступления. Я посмотрел все три сезона во время отпуска, но на момент написания статьи только последняя серия еще не вышла. Предупреждаю, что статья будет содержать незначительные спойлеры.

На самом деле у меня очень давняя и тесная связь с просмотром телесериалов разных жанров. Мобильное приложение, в котором я отмечаю все просмотренные сериалы, сообщает, что на данный момент я посмотрел 22 631 серию сериалов, что по времени без перерывов составило бы 22 месяца, 23 дня и 11 часов. Другими словами, мне кажется, что мне есть с чем сравнить "Незваных гостей".

Пора начинать. Сначала я буду поливать все вокруг медом и раздавать комплименты, но потом, как обычно, буду говорить о вещах, которые были немного дерьмовыми или вообще мимо. Поскольку здесь не будет некритически восторженного моря комплиментов - давайте поговорим по делу.

Итак, во-первых, визуально сериал выглядит просто великолепно. Очень приятная операторская работа, хорошее кадрирование, классная работа по декорациям, великолепное освещение, и картинка прекрасно окрашена. Если при просмотре отечественного кино обычно складывается впечатление, что его снимали на паршивый мобильный телефон, то смотреть "Незваных" было одно удовольствие.

Еще один нюанс, нетипичный для латвийских сериалов - в "Незваных гостях" просто великолепная музыкальная тема, которая пронизывает его разнообразными драматическими настроениями в зависимости от поворотов сюжета в тот или иной момент. Ненавязчивая, но достаточно цепляющая и запоминающаяся. Оказывается, можно сочинить что-то аутентичное и подходящее для сериала, вместо того чтобы просить поп-музыканта написать запоминающуюся песню.

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