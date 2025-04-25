Плакаты, размещенные по всей Великобритании, гласят: "Слышали когда-нибудь о Риге, Таллинне или Вильнюсе? Если мы оставим Киев, услышите".

The @telegraph launched a bold ad campaign across the UK.



Social media users noticed this eye-catching banner in Kent. pic.twitter.com/m6MYVTqgz4 — UNITED24 Media (@United24media) April 24, 2025

Российские официальные лица неоднократно выступали с военными и политическими угрозами в адрес стран Балтии, которые являются членами НАТО и Европейского союза (ЕС). Государство-агрессор совершало кибератаки и выступало с агрессивной риторикой против Латвии, Литвы и Эстонии.

Портал United24media отмечает, что страны Балтии рассматривают вторжение России в Украину как угрозу своей безопасности и призывают к усилению западных механизмов сдерживания.

Ежедневная газета The Telegraph основана в 1855 году. Она также доступна онлайн.