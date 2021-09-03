Пт, 3.09.2021
Мы понимаем все ограничения, но в то же время это 1 сентября от предыдущего отличается тем, что у нас есть очень большая степень свободы - мы четко понимаем, что мы как десантники - никто, кроме нас. Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы
Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы

А это где? 3 классных музея в Юрмале, куда можно попасть абсолютно бесплатно

ФОТО: Instagram / Instagram

Осень в этом году подкралась не столь незаметно, однако латвийцы все равно не успели подстроить свои планы под дождливое время года. Погода все пасмурнее, находиться на улице хочется все меньше. Кажется, пришло время обратить свое внимание на музеи. Рассказываем о трех классных местах в Юрмале, куда можно попасть абсолютно бесплатно.  

"А это где?" - путеводитель RUS TVNET по недооцененным, необычным, но очень привлекательным местам в Латвии. Мы регулярно собираем маршруты для прогулок, места для отдыха и красивых фото в Instagram и с удовольствием рассказываем о них вам. Сделано с любовью. Как для себя!

Городской музей Юрмалы

Да, возможно, звучит скучновато. Однако современные музеи (даже бесплатные) могут удивить и порадовать вас гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Так, например, сложно представить, что коллекция старинных купальников способна оставить хоть кого-то равнодушным. А здесь именно об этом - о том, как жили курорты Кемери и Рижского взморья с начала XIX века. 

Музей двухэтажный и достаточно большой. Если бродить вдумчиво и никуда не торопиться, можно "застрять" аж на 2 часа. А если заглянуть в кафе и сувенирную лавку - счет времени и вовсе потерять несложно. 

Отдельного внимания заслуживает экспозиция "Ребенок на море". Здесь можно увидеть игрушки и игры не только из нашего детства, но и из детства наших родителей и бабушек. Но главное - вся экспозиция организована так, что ребенку всю информацию можно познавать в игровой форме - потрогать руками экспонаты, послушать местные сказки, написать письмо о своих летних приключениях в Юрмале, ну а самые маленькие будут в восторге от мини-песочницы.   

Время работы: 

  • среда - воскресенье с 10:00 до 18:00

Художественная станция Дубулты

Вряд ли есть хоть один латвиец, который ни разу не видел это уникальное с точки зрения архитектуры здание. Станция Дубулты была построена еще в 1977 году по проекту Игоря Явейна. Архитектор вдохновлялся бушующим морем, поэтому крыша постройки явно ассоциируется с волной. В 2015 году станцию полностью реконструировали, и здесь появилась художественная галерея, в которой теперь выставляются представители современного искусства. В мире это весьма распространенная практика - организовывать всевозможные культурные (и не только) мероприятия в старых зданиях, применения которым найти пока не могут. Однако станция Дубулты - это единственное в Европе художественное пространство, которое работает в еще действующем здании железнодорожного вокзала.

Каждые несколько месяцев в выставочном зале создается новая экспозиция, поэтому посещать станцию можно регулярно. Тем более - вход бесплатный!

Время работы:

  • понедельник - пятница с 6:40 до 18:45
  • суббота - воскресенье с 7:55 до 17:55

Юрмальский музей природы

Юрмальский музей под открытым небом - это самый крупный в городе музей на свежем воздухе. По сути, это небольшая рыбацкая деревня, в которой можно увидеть и изучить повседневную жизнь рыбаков конца XIX - начала XX века.

Маленькие домики, рыбацкие сети, лодки, лодочные моторы, предметы быта и интерьера, а главное - запах моря, который придает этому месту особое очарование.

За плату можно записаться на экскурсию. По предварительной записи также можно попробовать свить канат или сплести сеть в мастерской, а также погостить в аутентичном домике рыбака.

Время работы: 

  • вторник - воскресенье с 10:00 до 18:00

 


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