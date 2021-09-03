А это где? 3 классных музея в Юрмале, куда можно попасть абсолютно бесплатно

"А это где?" - путеводитель RUS TVNET по недооцененным, необычным, но очень привлекательным местам в Латвии. Мы регулярно собираем маршруты для прогулок, места для отдыха и красивых фото в Instagram и с удовольствием рассказываем о них вам. Сделано с любовью. Как для себя!

Городской музей Юрмалы

Да, возможно, звучит скучновато. Однако современные музеи (даже бесплатные) могут удивить и порадовать вас гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Так, например, сложно представить, что коллекция старинных купальников способна оставить хоть кого-то равнодушным. А здесь именно об этом - о том, как жили курорты Кемери и Рижского взморья с начала XIX века.

Музей двухэтажный и достаточно большой. Если бродить вдумчиво и никуда не торопиться, можно "застрять" аж на 2 часа. А если заглянуть в кафе и сувенирную лавку - счет времени и вовсе потерять несложно.

Отдельного внимания заслуживает экспозиция "Ребенок на море". Здесь можно увидеть игрушки и игры не только из нашего детства, но и из детства наших родителей и бабушек. Но главное - вся экспозиция организована так, что ребенку всю информацию можно познавать в игровой форме - потрогать руками экспонаты, послушать местные сказки, написать письмо о своих летних приключениях в Юрмале, ну а самые маленькие будут в восторге от мини-песочницы.

Время работы:

среда - воскресенье с 10:00 до 18:00

Художественная станция Дубулты

Вряд ли есть хоть один латвиец, который ни разу не видел это уникальное с точки зрения архитектуры здание. Станция Дубулты была построена еще в 1977 году по проекту Игоря Явейна. Архитектор вдохновлялся бушующим морем, поэтому крыша постройки явно ассоциируется с волной. В 2015 году станцию полностью реконструировали, и здесь появилась художественная галерея, в которой теперь выставляются представители современного искусства. В мире это весьма распространенная практика - организовывать всевозможные культурные (и не только) мероприятия в старых зданиях, применения которым найти пока не могут. Однако станция Дубулты - это единственное в Европе художественное пространство, которое работает в еще действующем здании железнодорожного вокзала.

Каждые несколько месяцев в выставочном зале создается новая экспозиция, поэтому посещать станцию можно регулярно. Тем более - вход бесплатный!

Время работы:

понедельник - пятница с 6:40 до 18:45

суббота - воскресенье с 7:55 до 17:55

Юрмальский музей природы

Юрмальский музей под открытым небом - это самый крупный в городе музей на свежем воздухе. По сути, это небольшая рыбацкая деревня, в которой можно увидеть и изучить повседневную жизнь рыбаков конца XIX - начала XX века.

Маленькие домики, рыбацкие сети, лодки, лодочные моторы, предметы быта и интерьера, а главное - запах моря, который придает этому месту особое очарование.

За плату можно записаться на экскурсию. По предварительной записи также можно попробовать свить канат или сплести сеть в мастерской, а также погостить в аутентичном домике рыбака.

Время работы: