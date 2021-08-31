Врачи напоминают: глистогонные средства не вылечат от Covid-19

26 августа CDC предупредили врачей о том, что спрос на рецепты на ивермектин увеличился с начала пандемии, а также об увеличении числа отравлений в пять раз. Люди даже используют вид ивермектина, предназначенный для животных, потому что его можно купить без рецепта.

Людям ивермектин назначают для лечения различных паразитарных заболеваний. По данным Live Science, врачи прописывают самый популярный вид ивермектина при головных вшах.

Сравнительно недавно в обществе появилась ложная информация о том, что ивермектин помогает бороться с Covid-19. Эксперты говорят, что это полная чушь и ни одно исследование не показало обратного.

До пандемии Covid-19 аптеки США выписывали в среднем 3600 рецептов на ивермектин в неделю. Однако в последние месяцы еженедельное количество рецептов возросло до более чем 88 000. Естественно, количество случаев отравления этим препаратом значительно увеличилось.

Ветеринарные виды препарата предназначены для крупных животных, таких как лошади и коровы, и поэтому могут быть очень опасными для здоровья человека.

Передозировка ивермектином может вызвать рвоту, диарею, понижение давления, потерю сознания, галлюцинации, судороги, кому и даже смерть.