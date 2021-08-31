В Латвии создадут "стройуправу цифровых решений"

Как сообщил агентству LETA советник министра охраны среды и регионального развития Артура Томса Плешса Микс Страздиньш, цифровая трансформация является одним из важнейших приоритетов Министерства охраны среды и регионального развития. Регулирующие ее правила неофициально называют "стройуправой цифровых решений", так как это название хорошо иллюстрирует их суть.

"В цифровом пространстве должны использоваться те же критерии надзора, что и при проектировании и развитии среды в физическом пространстве. Ранее требования к техническим решениям государственных информационных систем были сформулированы только в виде рекомендаций и указаний.

Проводимая министерством реформа создаст предпосылки для более широкой совместимости между решениями, разработанными государственным управлением и частным сектором", - сказал Плешс.

Правила "стройуправы цифровых решений" определяют требования, применимые ко всем системам, независимо от области их применения, а правила надзора - надзор за разработкой технических решений, независимо от источников финансирования проекта.

Введение этих правил будет способствовать расширению возможностей и скорости предоставления электронных услуг, сокращению затрат на разработку систем, а также позволит более широко использовать возможности уже разработанных информационных систем путем их совместного использования.