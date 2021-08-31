Навальный попросил подписчиков расшифровать слово "Б…ть", которое ему написали в выговоре
Российский политик Алексей Навальный, находясь в колонии получил 30 выговоров. Об этом гон написал в своем новом посте в социальной сети Instagram.
Российский политик Алексей Навальный, находясь в колонии получил 30 выговоров. Об этом гон написал в своем новом посте в социальной сети Instagram.
В публикации приводится пример обвинительной части одного из выговоров.
Политик написал, что не понимает, что за слово в скобках фигурировало в выговоре, и попросил своих подписчиков предлагать варианты ответов в комментариях.
"Теперь сижу и думаю: что за "Б…ть" такая? Что я мог сказать в этой ситуации? "Безблагодатность"? "Богобоязненность"? "Безбрежность"? "Бихевиористичность"? "Библиографичность"? "Биотехнологичность"? Все не подходит. Взываю к коллективному разуму. Что (на "Б…ть") обычно говорит человек перед тем, как демонстративно снять куртку?", - недоумевает Навальный.
Напомним, 17 января Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления веществом группы "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к реальному сроку - 2,5 года колонии - по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании Yves Rocher.