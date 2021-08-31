Вт, 31.08.2021
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Анджела Зументе, сотрудница полиции Исландии

Миссия воздушной полиции НАТО в Балтии перешла от испанцев к датчанам и португальцам

Истребитель "F-16 Fighting Falcon" ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Со вторника, 31 августа, миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляют датские военные, их участие будет усилено ВВС Португалии, сообщает Министерство обороны Литвы.

Они сменили испанских военных, охранявших воздушное пространство Балтии четыре месяца. Датчане и португальцы будут патрулировать небо Балтии на восьми истребителях F-16.

Военнослужащие ВВС Дании участвуют в натовской миссии воздушной полиции в странах Балтии восьмой раз. В нынешней смене около 100 военных: летчики, техники, медицинский персонал, группа поддержки, специалисты по коммуникации и др.

Португалия, которая усилит миссию воздушной полиции НАТО еще 100 военными, будет участвовать в ней пятый раз.

Осуществляющим миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребителям приходится подниматься в воздух, чтобы распознавать и сопровождать российские военные самолеты. Миссия осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии с марта 2004 года.


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