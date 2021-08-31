Миссия воздушной полиции НАТО в Балтии перешла от испанцев к датчанам и португальцам

Они сменили испанских военных, охранявших воздушное пространство Балтии четыре месяца. Датчане и португальцы будут патрулировать небо Балтии на восьми истребителях F-16.

Военнослужащие ВВС Дании участвуют в натовской миссии воздушной полиции в странах Балтии восьмой раз. В нынешней смене около 100 военных: летчики, техники, медицинский персонал, группа поддержки, специалисты по коммуникации и др.

Португалия, которая усилит миссию воздушной полиции НАТО еще 100 военными, будет участвовать в ней пятый раз.