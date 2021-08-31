Мальчика ударило током в парке развлечений, после чего его доставили в больницу

После того, как мальчик с друзьями попрыгали на батутах, они решили поиграть в расположенные поблизости игровые автоматы.

Ральф с папой бросили монетки и играли. А очередной раз, когда Ральф решил еще раз сыграть, его ударило током. Иоланта немедленно сообщила ответственному лицу о случившемся.

На место прибыли и полиция, и скорая помощь, которые доставили Ральфа в больницу с учащенным сердцебиением. Ночью мальчик просыпался и плакал несколько раз.

Парк аттракционов Jump Space не несет ответственности за случившееся, поскольку игровые автоматы находятся за пределами их территории.

Представитель компании подтверждает, что автоматы не были подключены должным образом, потому что кто-то украл удлинитель! Кто это мог быть, еще будут выяснять. В настоящее время проблема с электричеством устранена.

Дело в настоящее время рассматривается Центром защиты прав потребителей (PTAC), а Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении.