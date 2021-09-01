Левитс о вакцинации: мы не противники, мы один народ

Он указал, что борьба с пандемией Covid-19 - приоритетная задача Кабинета министров и Сейма, и эффективное средство для ее ограничения - широкая вакцинация жителей. Кроме того, по словам президента, Сейм должен добиться единого видения в ограничении пандемии Covid-19 и политики вакцинации - все это в интересах народа, сообщает агентство LETA.

"Политика государства должна быть эластичной. Для этого необходимо принимать во внимание как уровень заболеваемости и угрозы для жителей, так и новые научные открытия, а также опыт Европы и других стран. Особенно нужно следить за тем, что ситуация постепенно меняется. Эту эластичность необходимо наработать в решениях Сейма и правительства", - считает Левитс.

Он добавил, что поэтому Сейму необходимо принять закон, уполномочивающий Кабинет министров устанавливать регулирования, необходимые в данный момент для ограничения пандемии Covid-19 и защиты здоровья людей.

По мнению Левитса, борьба с пандемией Covid-19 и по возможности более обширный охват вакцинации - общее дело народа, поэтому необходимы дискуссии о том, как этого добиться. Однако эти дискуссии нужно основывать только и единственное на рациональных причинах.

"Вакцинация - не вопрос вероисповедания, философии или взгляда на мир, это конкретное, действенное решение, обеспечивающее здоровье и безопасность общества",

- сказал президент.

По его мнению, нужно поддерживать уважительный диалог со все еще скептически настроенным против вакцинации меньшинством. В информационном пространстве Латвии о Covid-19 есть много вводящей в заблуждение и противоречивой информации, не полученной от научно авторитетных и компетентных источников. Поэтому как государство, так и общество само должно помочь близким сориентироваться в данной ситуации и "отделить зерна от плевел", указал Левитс.

"Мы не противники, мы один латвийский народ", - отметил президент.

В то же время он отметил, что вакцинация и в дальнейшем должна быть добровольной. По его мнению, что снизить риск заражения, вполне обоснованно устанавливать мероприятия и услуги, доступные только людям с сертификатами. То же самое относится и к другим ограничениям, необходимым для защиты здоровья общества.

В то же время, по оценке Левитса, право работодателя увольнять невакцинировавшихся работников еще стоит серьезно обсудить. Во-первых, это не должно относиться ко всем работникам, а только к тем, работа которых связана с клиентами. Однако и в этом случае освобождение от работы было бы допустимым только как крайнее решение, если работодатель не может занять этого работника в другом месте или виде или же соглашение не достигается длительное время, считает президент.

Однако, даже если такое требование вообще принять, то, по мнению Левитса, должен быть достаточный переходный период.