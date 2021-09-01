Левитс о вакцинации: мы не противники, мы один народ

Он указал, что борьба с пандемией Covid-19 - приоритетная задача Кабинета министров и Сейма, и эффективное средство для ее ограничения - широкая вакцинация жителей. Кроме того, по словам президента, Сейм должен добиться единого видения в ограничении пандемии Covid-19 и политики вакцинации - все это в интересах народа, сообщает агентство LETA.
"Политика государства должна быть эластичной. Для этого необходимо принимать во внимание как уровень заболеваемости и угрозы для жителей, так и новые научные открытия, а также опыт Европы и других стран. Особенно нужно следить за тем, что ситуация постепенно меняется. Эту эластичность необходимо наработать в решениях Сейма и правительства", - считает Левитс.
Он добавил, что поэтому Сейму необходимо принять закон, уполномочивающий Кабинет министров устанавливать регулирования, необходимые в данный момент для ограничения пандемии Covid-19 и защиты здоровья людей.
По мнению Левитса, борьба с пандемией Covid-19 и по возможности более обширный охват вакцинации - общее дело народа, поэтому необходимы дискуссии о том, как этого добиться. Однако эти дискуссии нужно основывать только и единственное на рациональных причинах.
"Вакцинация - не вопрос вероисповедания, философии или взгляда на мир, это конкретное, действенное решение, обеспечивающее здоровье и безопасность общества",
По его мнению, нужно поддерживать уважительный диалог со все еще скептически настроенным против вакцинации меньшинством. В информационном пространстве Латвии о Covid-19 есть много вводящей в заблуждение и противоречивой информации, не полученной от научно авторитетных и компетентных источников. Поэтому как государство, так и общество само должно помочь близким сориентироваться в данной ситуации и "отделить зерна от плевел", указал Левитс.
"Мы не противники, мы один латвийский народ", - отметил президент.
В то же время он отметил, что вакцинация и в дальнейшем должна быть добровольной. По его мнению, что снизить риск заражения, вполне обоснованно устанавливать мероприятия и услуги, доступные только людям с сертификатами. То же самое относится и к другим ограничениям, необходимым для защиты здоровья общества.
В то же время, по оценке Левитса, право работодателя увольнять невакцинировавшихся работников еще стоит серьезно обсудить. Во-первых, это не должно относиться ко всем работникам, а только к тем, работа которых связана с клиентами. Однако и в этом случае освобождение от работы было бы допустимым только как крайнее решение, если работодатель не может занять этого работника в другом месте или виде или же соглашение не достигается длительное время, считает президент.
Однако, даже если такое требование вообще принять, то, по мнению Левитса, должен быть достаточный переходный период.
Кроме того, он отметил, что все мероприятия по ограничению пандемии, их изменения, характер смысл и цель, а также ответы на чаще всего задаваемые вопросы необходимо предоставлять жителям в понятном и легко доступном виде.