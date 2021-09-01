Муйжниеце: насладитесь временем, когда дети снова могут ходить в школу

"Да, прошлый год был годом освоения цифровых навыков. Поэтому желаю, чтобы и в этом году ежедневно удавалось осваивать что-то новое и захватывающее", - признала министр и пожелала всем в этот праздничный день искрометной радости встречи и совместного пребывания.

"Вы так долго ждали этого момента - когда можно открыть школы, когда учителя могут встретить детей у классов, когда школьники могут подарить учителям цветы, когда можно встретиться с друзьями и одноклассниками и, конечно, когда первоклассники впервые могут сесть за школьную парту", - говорится в поздравлении министра.

Говоря о студентах, министр признала, что каждый из них - будущий специалист, который будет множить благосостояния Латвии. Поэтому она желает им неиссякаемой энергии не только для учебы, но и для общественной жизни.

В свою очередь учителей министр признала осознавать, что школьники и студенты - самые лучшие. "И вы для них самые лучшие. Так как каждое ваше слово или каждая ваша мысль может поднять на крыльях и воодушевить школьников, молодежь, студентов. Все, что вы делаете - для будущего наших детей", - считает министр.

Кроме того, большую благодарность за то, что все в прошлом году в той или иной степени были учителями, министр выразила родителям.

"Поэтому насладитесь этим временем, когда дети снова могут ходить в школу и вы снова можете быть просто родителями и довериться учителям, которые как профессионалы сферы знают, что и зачем они делают", - сказала Муйжниеце.