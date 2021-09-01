Ср, 1.09.2021
В настоящее время в стране бушует эпидемия Covid-19 среди непривитых жителей. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Незаконно приобретенные сертификаты аннулированы у 18 человек

Сертификат вакцинации от Covid-19 ФОТО: Zane Bitere/LETA

На данный момент Госполиция передала Национальной службе здравоохранения (NVD) информацию о 18 лицах, которые, возможно, незаконно приобрели вакцинационные сертификаты, в свою очередь еще несколько жителей отозвались на призывы полиции добровольно явиться к следователям, сообщает агентство LETA.

Полиция напоминает, что лиц, незаконно получивших сертификаты о вакцинации от Covid-19, может быть несколько сотен, в данный момент обобщается вся необходимая информация и собираются доказательства, чтобы все это передать NVD, которая соответственно примет решение об аннулировании сертификатов.

В полиции указали, что этот процесс требует затрат времени, так как полиция осуществляет все процессуальные действия согласно Уголовному закону, кроме того, в начатых процессах большой объем информации.

Напомним, после получения информации от полиции NVD аннулировала первые сертификаты.

В августе Госполиция сообщила, что в рамках нескольких угjловных процессов задержаны несколько человек, в том числе трое медиков, которые организовали имитацию вакцинации от Covid-19 для нескольких сотен жителей.

Полиция призывает отозваться жителей, воспользовавшихся преступной услугой, так как в случае сотрудничества со следствием закон дает право принять и решение об освобождении от уголовной ответственности.


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