Для чего при варке свеклы в воду следует добавить корку хлеба?

В начале свеклу следует тщательно помыть. Отрезать верхушку и чистить овощ от кожуры полностью не нужно. Если грязь слишком въелась, можно использовать более жесткую щетку. После этого можно браться за приготовление свеклы.

Существует небольшой трюк, который помогает сократить время варки свеклы вполовину. В первую очередь следует довести воду до кипения и только тогда класть в нее свеклу. Тогда овощ сварится за час.

А чтобы сохранить ее красивый и яркий цвет, добавьте в воду одну чайную ложку сахара или половину ложки уксуса (если кастрюля очень большая, то немного больше).

Еще один не очень приятный нюанс - во время варки свекла образует пар, который испускает аромат - и его уж точно нельзя назвать приятным, и он заполняет собой большую площадь. Часто не помогают ни открытое окно, ни вытяжка. Чтобы этого не произошло, добавьте корочку черного хлеба в воду со свеклой. Аромат заметно станет лучше.