После долгого перерыва состоится первое очное заседание в Сейме
Сегодня, 2 сентября, состоится первое заседание осенней сессии Сейма, которое после долгого перерыва снова пройдет в очной форме.
Сегодня, 2 сентября, состоится первое заседание осенней сессии Сейма, которое после долгого перерыва снова пройдет в очной форме.
Депутаты, не имеющие ковид-сертификата, подтверждающего факт вакцинации или перенесенной болезни, смогут участвовать в очных заседаниях Сейма с сертификатом, подтверждающим отрицательный результат теста на Covid-19. Депутаты могут сдать любой тест, позволяющий получить такой сертификат.
Непривитые депутаты Сейма должны будут сами оплатить тест на Covid-19 для очного участия в парламентском заседании.
Очно следить за заседанием сможет ограниченное число журналистов с ковид-сертификатами.
В начале заседания к депутатам обратится президент Латвии Эгил Левитс.