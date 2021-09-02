После долгого перерыва состоится первое очное заседание в Сейме

Депутаты, не имеющие ковид-сертификата, подтверждающего факт вакцинации или перенесенной болезни, смогут участвовать в очных заседаниях Сейма с сертификатом, подтверждающим отрицательный результат теста на Covid-19. Депутаты могут сдать любой тест, позволяющий получить такой сертификат.