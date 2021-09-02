Чт, 2.09.2021
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После долгого перерыва состоится первое очное заседание в Сейме

Сейм. Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Ābele, Saeima

Сегодня, 2 сентября, состоится первое заседание осенней сессии Сейма, которое после долгого перерыва снова пройдет в очной форме.

Депутаты, не имеющие ковид-сертификата, подтверждающего факт вакцинации или перенесенной болезни, смогут участвовать в очных заседаниях Сейма с сертификатом, подтверждающим отрицательный результат теста на Covid-19. Депутаты могут сдать любой тест, позволяющий получить такой сертификат.

Непривитые депутаты Сейма должны будут сами оплатить тест на Covid-19 для очного участия в парламентском заседании.

Очно следить за заседанием сможет ограниченное число журналистов с ковид-сертификатами.

В начале заседания к депутатам обратится президент Латвии Эгил Левитс.


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