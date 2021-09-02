"Мы поддерживаем Украину перед лицом российской агрессии". Байден встретился с Зеленским

Зеленский: у неонацистов на Украине нет шансов

1 сентября Владимир Зеленский выступил перед лидерами американских еврейских организаций в вашингтонском Мемориальном музее Холокоста и рассказал о судьбе части своей семьи, погибшей во время Второй мировой войны от рук нацистов.

Он говорил о четырех братьях, "трех из которых, а также их родителей, жен, детей и всех близких расстреляли немецкие оккупанты, которые ворвались на Украину". "Остался четвертый брат, в то время он был на фронте. Он прошел Вторую мировую, сделал свой вклад в победу над нацизмом и через четыре года вернулся домой, - рассказал Зеленский. - Через два года у него родился сын, через 31 - внук, а через 40 лет его внук стал президентом Украины. Сейчас он стоит перед вами".

"Нацизм проиграл. Непосредственно проиграл - и навсегда", - сказал после этого Зеленский. "К сожалению, сторонники идей нацизма, ксенофобии и неравенства существуют в современном мире в разных странах, в разных проявлениях, - отметил Зеленский. - Какая у них роль и влияние в современной Украине? Меньше, чем ноль. Имеет ли идеология расизма и нетерпимости шансы в современной Украине? Меньше, чем никаких шансов".

Далее Зеленский косвенно ответил некоторым российским чиновникам и журналистам государственных телеканалов, которые часто говорят об угрозе нацизма на Украине. "Убедительный ответ пропаганде некоторых третьих стран, которые иногда называют украинцев нацистами или антисемитами, очевидна - украинцы выбрали меня президентом Украины", - сказал он.

"Джавелины" и "грязный российский газ"

В первый день визита в США официальный Вашингтон объявил о выделении Киеву дополнительно 60 млн долларов на оборонные нужды, а также 45 млн долларов - на гуманитарные. Высокопоставленный сотрудник администрации Байдена сообщил журналистам, что военная помощь будет включать противотанковые ракетные системы "Джавелин", которые США уже начали поставлять Украине в последние годы.

В сообщении Белого дома отмечается, что с 2014 года США предоставили украинским вооруженным силам помощь на сумму 2,5 млрд долларов, в том числе 400 млн долларов только в этом году.

Во время визита Зеленский также встретился с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм и обсудил с ней ситуацию вокруг строительства российского газопровода "Северный поток-2", предназначенного для поставок газа в обход Украины.

США и Германия недавно отказались от санкций против компаний, которые ведут его строительство. Однако западные страны готовы ввести новые санкции против России, если она будет использовать газопровод как инструмент политического давления.