NVA: пандемия Covid-19 пока не вызвала долгосрочных последствий на рынке труда

Она сообщила, что в конце июня этого года средний срок, когда люди не имели работы, составлял 226 дней, то есть чуть больше семи месяцев, а срок безработицы 43,2% зарегистрированных безработных - до шести месяцев.

В конце июня на учете в NVA было 21 419 безработных, длительно не имеющих работы (год и больше), что составляет 31,8% общего числа безработных, а в конце июля - 20 263 таких безработных, или 31,5% общего числа.

"То есть в течение месяца количество длительно не имеющих работы сократилось на 1156 человек", - отметила Симсоне.

По словам руководителя NVA, в целом ситуация на рынке труда положительная, уровень занятости растет, но это сопровождается и тем, что труднее становится найти подходящих работников.

Симсоне отметила, что летом ситуация на рынке труда существенно не отличалась от прошлого года.