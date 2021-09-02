NVA: пандемия Covid-19 пока не вызвала долгосрочных последствий на рынке труда

Она сообщила, что в конце июня этого года средний срок, когда люди не имели работы, составлял 226 дней, то есть чуть больше семи месяцев, а срок безработицы 43,2% зарегистрированных безработных - до шести месяцев.
В конце июня на учете в NVA было 21 419 безработных, длительно не имеющих работы (год и больше), что составляет 31,8% общего числа безработных, а в конце июля - 20 263 таких безработных, или 31,5% общего числа.
"То есть в течение месяца количество длительно не имеющих работы сократилось на 1156 человек", - отметила Симсоне.
По словам руководителя NVA, в целом ситуация на рынке труда положительная, уровень занятости растет, но это сопровождается и тем, что труднее становится найти подходящих работников.
Симсоне отметила, что летом ситуация на рынке труда существенно не отличалась от прошлого года.
"Отличие, возможно, было в том обстоятельстве, что в этом году было меньше вакансий именно в сфере гостиниц и ресторанов. В этом году в этих отраслях по-прежнему негативные тенденции, но в целом ситуация ничем не отличается. Также в этом году, как и в другие годы, строительство является одной из главных отраслей сезонных работ, а также активно ищут работников в сельском и лесном хозяйстве", - рассказала руководитель NVA.