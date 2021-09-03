Ураган "Ида": в Нью-Йорке в результате наводнений погибли 45 человек

Несмотря на то, что "Ида", достигший в воскресенье юга США как ураган четвертой категории, продвигаясь на север, в большей мере потерял свою силу, он вызвал смерчи и наводнений в регионе Нью-Йорка.

В аэропортах Джона Кеннеди и Ла-Гуардия отменены сотни авиарейсов. Полеты отменены и в аэропорту Ньюарка, где затопило терминал.

Из-за наводнений в Нью-Йорке закрыты многие дороги, в том числе на Манхэттене, в Бронксе и Квинсе. Местами улицы превратились в реки, затопило и станции метро. В связи с этим заметно нарушена работа общественного транспорта.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что в Центральном парке в течение часа выпало 80 миллиметров осадков, этот час стал самым богатым на осадки в истории района.

В штате Нью-Джерси погибли 23 человека. Большинство из погибших в результате внезапных наводнений оказались в ловушке в своих автомобилях.

В Ньюарке - 12 погибших, 11 из которых не смогли выбраться из затопленных квартир в подвальных этажах зданий.

Галерея: Ураган "Ида" в США

В округе Вестчестер, пятеро - в Пенсильвании, по одному в Коннектикуте и Мэриленде.

В штатах Нью-Йорк, Пенсильвания и Нью-Джерси нет электричества примерно в 200 000 квартир.

Президент США Джо Байден планирует в пятницу отправиться в Луизиану, где "Ида" разрушил здания и оставил без электричества более миллиона домашних хозяйств.