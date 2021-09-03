Школьника в Лимбажи насильно заставили сдать тест на Covid-19? Полиция разъясняет ситуацию

Госполиция обнаружила, что в интернет-ресурсах распространяется ложное сообщение о том, что 1 сентября этого года 8-летнему ученику одной из школ в Лимбажи с применением насилия был проведен тест на Covid-19.

На видео также указано, что мать ребенка якобы обратилась в полицию, но там отказались принять заявление.

В видеозаписи было сказано, что 1 сентября этого года в одной из школ Лимбажи восьмилетний ребенок якобы был лишен мобильного телефона, чтобы он не смог связаться с родителями, после чего с применением насилия ему был сделан тест на коронавирус.

Вопреки сказанному в видео в полицию этот человек не обращался. Полиция внимательно оценивает такую ​​информацию и немедленно ее проверяет.

В настоящее время в Госполицию поступило заявление от руководства школы о клевете и оскорблении учебного заведения, а также об оскорблении чести и достоинства сотрудников. Полиция продолжает выяснять обстоятельства. Следует отметить, что в школе детей проверяют только с помощью анализов слюны.

Вызывает тревогу факт, что за прошедший день этой публикацией поделились уже более 1,6 тысячи человек, что способствовало распространению ложной информации.