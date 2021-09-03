Пт, 3.09.2021
Мы понимаем все ограничения, но в то же время это 1 сентября от предыдущего отличается тем, что у нас есть очень большая степень свободы - мы четко понимаем, что мы как десантники - никто, кроме нас. Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы
Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы

Должность госсекретаря IZM займет Лига Леиня

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

По результатам конкурса отборочная комиссия единогласно выдвинула на должность государственного секретаря Министерства образования и науки (IZM) Лигу Леиню, которая ранее уже занимала эту должность, сообщили LЕТА в Госканцелярии.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце подтвердила, что направит кандидатуру Леини для утверждения на должность госсекретаря в правительство.

С ноября 2020 года Леиня возглавляет Госцентр содержания образования, а с 2015 по 2020 год работала госсекретарем IZM.

Еще до этого местом работы Леини было Министерство образования и науки, где она начинала с должности заместителя директора Департамента структурных фондов, а затем более трех лет была заместителем госсекретаря, директором по политическим инициативам и развитию.

До своей работы в IZM Леиня 16 лет проработала в Госагентстве развития образования (VIAA), где сначала была специалистом, а позже руководила различными частями и отделами агентства.


НАВЕРХ
Back