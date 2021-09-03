Должность госсекретаря IZM займет Лига Леиня

Министр образования и науки Анита Муйжниеце подтвердила, что направит кандидатуру Леини для утверждения на должность госсекретаря в правительство.
С ноября 2020 года Леиня возглавляет Госцентр содержания образования, а с 2015 по 2020 год работала госсекретарем IZM.
Еще до этого местом работы Леини было Министерство образования и науки, где она начинала с должности заместителя директора Департамента структурных фондов, а затем более трех лет была заместителем госсекретаря, директором по политическим инициативам и развитию.
До своей работы в IZM Леиня 16 лет проработала в Госагентстве развития образования (VIAA), где сначала была специалистом, а позже руководила различными частями и отделами агентства.