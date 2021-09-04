Сб, 4.09.2021
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Нил Ушаков

На Кубе детям начали делать прививку от Covid-19, чтобы те могли вернуться к очной учебе

ФОТО: Tatevosian Yana/Shutterstock

На Кубе в пятницу, 3 сентября, началась вакцинация детей против Covid-19 с целью возобновления очного обучения в школах.

Планируется вакцинировать детей в возрасте от двух до 18 лет.

Первыми будут вакцинированы дети в возрасте от 12 лет, а затем - остальные.

Для вакцинации будут использовать вакцины Abdala и Soberana, разработанные и производимые на Кубе.

Из-за эпидемии Covid-19 с марта прошлого года в кубинских школах учеба проходит удаленно. Ученики смотрят уроки по телевизору.

Новый учебный год на Кубе начнется в понедельник, а школы планируется постепенно открывать с октября.


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