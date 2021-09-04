На Кубе детям начали делать прививку от Covid-19, чтобы те могли вернуться к очной учебе

Планируется вакцинировать детей в возрасте от двух до 18 лет.

Первыми будут вакцинированы дети в возрасте от 12 лет, а затем - остальные.

Для вакцинации будут использовать вакцины Abdala и Soberana, разработанные и производимые на Кубе.

Из-за эпидемии Covid-19 с марта прошлого года в кубинских школах учеба проходит удаленно. Ученики смотрят уроки по телевизору.