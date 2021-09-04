В Словении отрицатели Covid-19 вторглись на телевидение и потребовали высказать свое мнение в эфире

Вторжение произошло в пятницу вечером. Полиция задержала 20 человек, которым удалось проникнуть в новостную телестудию.
"Это недопустимая атака на СМИ, журналистику и демократию", - заявила Маница Янежича-Амброжича, редактор службы телевизионных новостей.
Отрицатели Covid-19 в течение четырех месяцев периодически устраивали акции протеста у здания RTVS, преследуя и запугивая работников телевидения.
Генеральный директор RTVS Андрей Грах-Вотмо приказал усилить безопасность здания телевидения, но признал, что территория вокруг здания является общественным пространством, где протестующим не запрещено собираться.
По данным STA, инцидент связан с движением, возглавляемым бывшим армейским офицером, ветераном войны за независимость 1990 года Ладиславом Троха.