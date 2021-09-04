Сб, 4.09.2021
Если хотите жить дольше, пожалуйста, вакцинируйтесь Эгил Левитс - пенсионерам
Эгил Левитс - пенсионерам

В Словении отрицатели Covid-19 вторглись на телевидение и потребовали высказать свое мнение в эфире

Фото иллюстративное. ФОТО: AFP/SCANPIX

В Словении группа отрицателей Covid-19 и противников вакцинации вторглась в здание государственного телевидения RTVS. Они потребовали дать им возможность высказать свое мнение в прямом эфире, сообщает в субботу, 4 сентября, словенское информационное агентство STA.

Вторжение произошло в пятницу вечером. Полиция задержала 20 человек, которым удалось проникнуть в новостную телестудию.

"Это недопустимая атака на СМИ, журналистику и демократию", - заявила Маница Янежича-Амброжича, редактор службы телевизионных новостей.

Отрицатели Covid-19 в течение четырех месяцев периодически устраивали акции протеста у здания RTVS, преследуя и запугивая работников телевидения.

Генеральный директор RTVS Андрей Грах-Вотмо приказал усилить безопасность здания телевидения, но признал, что территория вокруг здания является общественным пространством, где протестующим не запрещено собираться.

По данным STA, инцидент связан с движением, возглавляемым бывшим армейским офицером, ветераном войны за независимость 1990 года Ладиславом Троха.


НАВЕРХ
Back