Цены на такси в Риге в последние месяцы значительно выросли, а число водителей сокращается. Что происходит?

"Самое дорогое время - утро, когда люди едут на работу, все успокаивается к десяти. В середине дня цены ниже. Надо смотреть на активность. Например, если дождь, многие не хотят ждать трамвая, вызывают такси и, соответственно, цена растет",- ежедневные изменения цен такси объясняет таксист Bolt Алдис.

Он подтвердил, что в последние месяцы становится все труднее быстро вызвать такси, а цена поездки намного выше, чем раньше - иногда в полтора, иногда более чем в два раза.

На это есть две причины - требование, чтобы водитель такси хорошо владел латышским языком, а также тот факт, что с июля все поставщики услуг такси должны оборудовать автомобиль дополнительным устройством, которое виртуально отправляет данные о любой поездке и клиенте в Службу государственных доходов (СГД).

"Я где-то читал, что когда-то было 1800 таксистов. Около тысячи уехали, 800 осталось.

Я рад, что их нет, потому что у меня больше работы. Пока мы едем, у меня уже было три клиента, которые отменили заказ, потому что мы застряли в пробке", - сказал Алдис.

Он вспомнил, что до вступления в силу требования о латышском языке часто водители других национальных меньшинств могли только сказать "Добрый день" и "До свидания" на латышском. Теперь есть требование, что водитель должен уметь говорить и поддерживать диалог с клиентом на латышском языке.

"Действительно надо было немного уменьшить "тусовку", потому что такси было слишком много. На данный момент хотя стоимость тарифа ниже, я могу заработать больше, потому что заказов много и все клиенты добираются до места.

Единственный дискомфорт для клиентов заключается в том, что раньше они ожидали, что машина прибудет через две минуты, а теперь им приходится ждать десять минут", - сказал таксист.

Алдис предсказал, что место пустым не останется - баланс между спросом и предложением со временем стабилизируется, поэтому цена за поездку также немного снизится.

Кристиан Годиньш, глава Управления Автотранспортной дирекции, сказал, что количество фактически выданных водительских удостоверений на такси за последний год уменьшилось, но незнание языка - не главная причина.

В среднем только десяти водителям в месяц отказывают в выдаче лицензии из-за незнания латышского языка. Новая система контроля СГД и время пандемии вызывают еще большее сокращение количества водителей такси.

"Часть тех, кто работали в сфере такси, сменила отрасль. На строительство, которое продолжало процветать. Другая часть перешла в сферу общественного питания.

Я думаю, что многие, кто заказывал еду, встречали людей, которые вообще не знают латышского языка. И некоторые из них ранее работали в сфере такси. Фактически, в настоящее время в реестре зарегистрировано около 6200 водителей. Когда в конце 2018 года началась регистрация, было примерно 4800-4900 водителей. Сейчас их больше, чем в конце 2018 года, но примерно на тысячу меньше, чем было в начале 2020 года", - пояснил Годиньш.

Однако он указал, что водительские права такси выдаются на три года и что все водители, внесенные в реестр, работают не полный рабочий день, а, например, только по выходным и праздничным дням. Также есть большое количество людей, которые попробовали эту профессию, зарегистрировались, но нашли другое занятие. В свою очередь, Департамент дорожного движения Рижской думы выдает лицензионные карты не водителю, а транспортному средству.