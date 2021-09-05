В результате пожара в Икшкиле пострадал один человек

Вчера в 11:50 сотрудники VUGD получили вызов на место происшествия.

В Икшкиле на кухне двухэтажного жилого дома сгорели предметы домашнего обихода площадью 10 квадратных метров.

Спасатели сняли со второго этажа пострадавшего и передали его медикам.

Пожар был потушен в 13:22.

Всего за последний день в VUGD поступило 44 звонка, из которых 10 касались пожаров, 21 - спасательных операций и 13 - ложных.