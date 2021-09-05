В результате пожара в Икшкиле пострадал один человек
4 сентября в результате пожара в Икшкиле пострадал один человек.
4 сентября в результате пожара в Икшкиле пострадал один человек.
Вчера в 11:50 сотрудники VUGD получили вызов на место происшествия.
В Икшкиле на кухне двухэтажного жилого дома сгорели предметы домашнего обихода площадью 10 квадратных метров.
Спасатели сняли со второго этажа пострадавшего и передали его медикам.
Пожар был потушен в 13:22.
Всего за последний день в VUGD поступило 44 звонка, из которых 10 касались пожаров, 21 - спасательных операций и 13 - ложных.
Известно, что погибших в пожарах людей не было зафиксировано.