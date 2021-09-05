Вс, 5.09.2021
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Каспар, внук умершего в Даугавпилсской больнице

В результате пожара в Икшкиле пострадал один человек

Машина VUGD. ФОТО: Edijs Pālens/LETA

4 сентября в результате пожара в Икшкиле пострадал один человек.

Вчера в 11:50 сотрудники VUGD получили вызов на место происшествия.

В Икшкиле на кухне двухэтажного жилого дома сгорели предметы домашнего обихода площадью 10 квадратных метров.

Спасатели сняли со второго этажа пострадавшего и передали его медикам.

Пожар был потушен в 13:22.

Всего за последний день в VUGD поступило 44 звонка, из которых 10 касались пожаров, 21 - спасательных операций и 13 - ложных.

Известно, что погибших в пожарах людей не было зафиксировано.


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