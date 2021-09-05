Черногорские националисты хотят сорвать интронизацию митрополита из Белграда

Несколько тысяч протестующих соорудили на окраине города баррикады и заблокировали дорогу, ведущую в Цетине из Подгорицы, по которой в воскресенье в город должен въехать новый митрополит Иоанникий. Вместе с ним монастырь должен посетить патриарх Сербской православной церкви Порфирий.

Разъяренная толпа забросала полицейских камнями и сняла ограждения вокруг монастыря в Цетине, где в воскресенье состоится церемония.

ФОТО: Reuters

Группа протестующих прорвалась сквозь полицейские кордоны в городе. Демонстранты выкрикивали лозунги "Это не Сербия!" и "Да здравствует Черногория!"

К вечеру субботы были заблокированы все въезды в Цетине, сообщает агентство Рейтер.

В какой-то момент полиция применила слезоточивый газ, но это не помогло ей разогнать протестующих, которые заявили, что будут удерживать баррикады всю ночь.

Several thousand protesters used tyres, rocks, and vehicles to block roads leading to the city of #Cetinje in southwest #Montenegro on Saturday in a bid to stop the Serbian Orthodox Church from holding an enthronement ceremony for its new top cleric.https://t.co/HsucXbbVmI pic.twitter.com/CQiZqelFi7 — Alghadeer English (@alghadeertv_eng) September 4, 2021

Интронизация патриарха Иоанникия должна пройти в воскресенье в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине вместе с визитом в Черногорию патриарха Сербской православной церкви.

Черногорские националисты воспринимают визит патриарха и назначение Белградом митрополита как попытку Сербской православной церкви расширить свое влияние в стране.

Сербская православная церковь остается самой многочисленной в Черногории, но ее обвиняют в продвижении интересов Белграда.

При этом почти треть населения Черногории считают себя сербами, что придает импульс и черногорскому национализму. Националистические движения проводят акции протеста перед храмами.

ФОТО: Reuters

Приготовления к интронизации митрополита ведутся несколько дней. Монастырь охраняется полицейскими.

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич накануне заявил, что ответственность за возможные инциденты ляжет на организаторов протестов.

ФОТО: Reuters

Сербская православная церковь находится в конфликте с президентом Мило Джукановичем. Он утверждает, что церковь пытается подорвать независимость страны и вернуть Черногорию под контроль Сербии.

Президент Джуканович все еще не оправился от поражения, которое его Демократическая партия социалистов потерпела на прошлогодних парламентских выборах. До выборов он инициировал закон, позволяющий государству претендовать на церковную собственность.

Закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" был принят, несмотря на протесты. Его критиковали сторонники Сербской православной церкви.

Беспокойство по поводу нынешних протестов ранее выражал представитель ООН в Черногории.

Тем временем в столице Подгорице тысячи людей собрались, чтобы поприветствовать сербского патриарха, прибывшего в субботу днем. Ни один из церковных представителей не говорил о возможности переноса даты или места церемонии интронизации.

ФОТО: Reuters