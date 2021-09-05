Дело о "строительном картеле": предпринимателя Мартинсонса будут судить за уклонение от уплаты налогов

Обвинение предъявлено и Виталию Храпову, который работал в Moduls Engineering на различных должностях - сначала в качестве начальника отдела, а затем в правлении и совете. Храпов передаче ничего не сказал по делу и призвал связаться с его адвокатом.

Позже адвокаты и Мартинсонса, и Храпова подчеркнули, что до начала судебного процесса комментариев не будет.

Прокурор Зане Паваре из Специализированной прокуратуры по организованной преступности и другим отраслям (ONCNSP) согласилась прокомментировать суть обвинения. Конкретные судебные процессы против мужчин и Moduls Engineering относятся к сделкам, указанным в декларациях. Партнерами были компании, которые контролировала крупная организованная группа строительного картеля.

Сумма неуплаченных налогов, согласно обвинению, составляет 102 тысячи евро. Кроме того, Мартинсонс также обвиняется в мошенничестве, говорит Паваре: "В этом случае сэкономленная сумма была возмещена за счет уже уплаченных налогов, которые, по сути, являются деньгами из государственного бюджета. Следовательно, с данной точки зрения это оформлено как мошенничество".

Обвинений предъявлено не было, но Мартинсонс будет вызван в качестве свидетеля в Экономический суд по делу, которое было отделено от основного процесса против Evopipes. Когда-то он был совладельцем и членом правления этого производителя труб. Шесть лет назад Мартинсонс получил штраф в 21 тысячу евро за неудавшуюся попытку хищения европейских фондов в пользу Evopipes с помощью оборудования, приобретенного по поддельным документам, - их стоимость была завышена. Тогда же был наказан и Эдгар Вилкинс, многолетний председатель правления компании.

В ходе текущего разбирательства против Evopipes были предъявлены обвинения как Вилкинсу, так и трем фигурантам большого дела: Ритварсу Стамерсу, Андрису Лиепиньшу и Илвару Гримзе. В случае Evopipes обвинителем является прокурор ONCNSP Анда Лиепиня, которая также курирует расследование раздела дела строительного картеля, оставленного налоговой и таможенной полицией.

Из того, что сказала прокурор Лиепиня, также становится понятнее, почему из основного дела вырастают новые процессы: "Эти сделки тоже были разными. Соответственно, здесь с Evopipes они не имеют отношения к строительству, здесь доставки сырья. Это немного другой характер. Но были использованы те же или часть компаний, которые контролируются Стамерсом. (...) Сумма составляет 61 333 евро, и я могу добавить, что Evopipes уже полностью все возместили. Судебный процесс против Evopipes не прекращен, и штраф, наложенный на компанию, будет оценен судом, который начнет слушание дела в ноябре, но это может быть смягчающим обстоятельством.