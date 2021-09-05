Вс, 5.09.2021
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Дело о "строительном картеле": предпринимателя Мартинсонса будут судить за уклонение от уплаты налогов

Марис Мартинсонс ФОТО: LETA

В так называемом деле о "строительном картеле", в котором были расследованы подозрения в фиктивных сделках, в том числе на строительных площадках Рижского самоуправления, с целью уменьшения суммы налогов, подлежащих уплате государству, произошел новый поворот. Передача Латвийского телевидения De Facto сообщает, что в суд попал процесс из "строительного дела", в котором скандальный предприниматель Марис Мартинсонс как бывший член правления Moduls-Rīga будет сидеть на скамье обвиняемых по подозрению в неуплате 102 тысяч евро налогов и мошенничестве.

В течение некоторого времени в суде рассматривалось дело, в рамках которого оценивалась деятельность компании Būve stils. Ей руководит знакомый Мариса Мартинсонса Анри Гирскис. Компания выступила посредником при выполнении строительных работ и предоставляла работу заказчикам. Согласно обвинению, Гирскис и его заместитель, еще один знакомый Мартинсонса Дмитрий Григорьев, были основными организаторами схемы, по которой с фиктивными компаниями были заключены десятки договоров на уже выполненные работы, а деньги от них текли в другие фиктивные компании. В ходе расследования также были изучены контракты на работы, которые фактически не выполнялись на объектах, где в то время генеральным подрядчиком была компания Moduls-Riga, возглавляемая Мартинсонсом, которая теперь называется Moduls Engineering.

Būve stils до своей ликвидации находился по тому же адресу, что и Moduls-Rīga, но Мартинсонс всегда отрицал в интервью, что знал о каких-либо схемах.

В основном деле, в ходе которого вместе с Гирскисом и Григорьевым обвинялись еще шесть человек, Мартинсонсу не было предъявлено никаких обвинений. Однако другой процесс был выделен из дела в отношении нескольких компаний, оставшихся на примете у следствия. Что ж, дело, возбужденное против Moduls Engineering, отправлено в суд. В октябре Мартинсонсу тоже придется сесть на скамью подсудимых. Предприниматель, который недавно отказался давать интервью De Facto, потому что был за границей, на этот раз был более лаконичен: "Хотя я нахожусь в Латвии, я не хочу давать интервью".

Обвинение предъявлено и Виталию Храпову, который работал в Moduls Engineering на различных должностях - сначала в качестве начальника отдела, а затем в правлении и совете. Храпов передаче ничего не сказал по делу и призвал связаться с его адвокатом.

Позже адвокаты и Мартинсонса, и Храпова подчеркнули, что до начала судебного процесса комментариев не будет.

Прокурор Зане Паваре из Специализированной прокуратуры по организованной преступности и другим отраслям (ONCNSP) согласилась прокомментировать суть обвинения. Конкретные судебные процессы против мужчин и Moduls Engineering относятся к сделкам, указанным в декларациях. Партнерами были компании, которые контролировала крупная организованная группа строительного картеля.

Сумма неуплаченных налогов, согласно обвинению, составляет 102 тысячи евро. Кроме того, Мартинсонс также обвиняется в мошенничестве, говорит Паваре: "В этом случае сэкономленная сумма была возмещена за счет уже уплаченных налогов, которые, по сути, являются деньгами из государственного бюджета. Следовательно, с данной точки зрения это оформлено как мошенничество".

Обвинений предъявлено не было, но Мартинсонс будет вызван в качестве свидетеля в Экономический суд по делу, которое было отделено от основного процесса против Evopipes. Когда-то он был совладельцем и членом правления этого производителя труб. Шесть лет назад Мартинсонс получил штраф в 21 тысячу евро за неудавшуюся попытку хищения европейских фондов в пользу Evopipes с помощью оборудования, приобретенного по поддельным документам, - их стоимость была завышена. Тогда же был наказан и Эдгар Вилкинс, многолетний председатель правления компании.

В ходе текущего разбирательства против Evopipes были предъявлены обвинения как Вилкинсу, так и трем фигурантам большого дела: Ритварсу Стамерсу, Андрису Лиепиньшу и Илвару Гримзе. В случае Evopipes обвинителем является прокурор ONCNSP Анда Лиепиня, которая также курирует расследование раздела дела строительного картеля, оставленного налоговой и таможенной полицией.

Из того, что сказала прокурор Лиепиня, также становится понятнее, почему из основного дела вырастают новые процессы: "Эти сделки тоже были разными. Соответственно, здесь с Evopipes они не имеют отношения к строительству, здесь доставки сырья. Это немного другой характер. Но были использованы те же или часть компаний, которые контролируются Стамерсом. (...) Сумма составляет 61 333 евро, и я могу добавить, что Evopipes уже полностью все возместили. Судебный процесс против Evopipes не прекращен, и штраф, наложенный на компанию, будет оценен судом, который начнет слушание дела в ноябре, но это может быть смягчающим обстоятельством.

Собственники Evopipes сменились с 2014 года. Компания заявила передаче, что Evopipes, крупный налогоплательщик, будет вынужден принять участие в судебных разбирательствах по обстоятельствам и событиям, неизвестным нынешним владельцам, с тем чтобы компания могла требовать возмещения убытков от виновных после окончания разбирательства. В то же время Evopipes считает, что уголовное дело по событиям, которым около 8 лет, является несоразмерным решением, поскольку иски были урегулированы в административном порядке.


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