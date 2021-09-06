Пенсионеру-инвалиду дали квартиру на втором этаже. Он не может подняться и переселился в машину

Пенсионер Янис Клаушс в советское время снялся в 17 фильмах, в том числе в хорошо известном триллере "Мираж". Пережитое на съемочных площадках он вспоминает с улыбкой. Тогда и было достаточно средств, чтобы построить в Мадоне семейный дом. Но он даже представить себе не мог, что в старости потеряет все и останется без крыши над головой.

"Во время владения собственностью семья оформила несколько займов, заложив недвижимость в Parex banka. После ликвидации банка долговые обязательства взял на себя Latvijas Hipotēku un zemes banka, который также был ликвидирован.

На момент ликвидации Latvijas Hipotēku un zemes banka сумма займа составляла 15 000 евро, но в связи с тем, что банк был ликвидирован, у меня не было информации, кому и на какой счет производить возврат займа", - написал пенсионер в заявлении в Госполицию.

Банк из-за долга выставил дом на аукцион, жена, сын и дочь живут за границей, а сам Янис перенес несколько инсультов, поэтому не слушаются ни ноги, ни пальцы рук.

После потери собственности самоуправление Мадоны выделило Клаушсу квартиру в яункалснавском социальном доме, на втором этаже.

Пенсионер рассказал, что мебель, одежду и документы занесли наверх в новую квартиру, но потом все постепенно рассеялись. И опекун, которая привезла его, уехала, оставив пожилого человека одного в его же машине.

До указанной самоуправлением квартиры по ступенькам своими силами Янис забраться так и не смог. Опрошенные передачей жильцы социального дома о нем слышали, но не видели.

Руководитель социальной службы Мадонского края Илзе Фарнесте признает, что с помощью подъемника можно было бы доставить мужчину на второй этаж, однако в таком случае он оказался бы в ловушке и не смог бы жить полноценной жизнью. Фарнесте отметила, что по-человечески ситуацию понимает, и попросила Яниса принять происходящее, однако силой поместить человека никуда нельзя.

Мадонская социальная служба продолжает искать для пенсионера подходящую квартиру на первом этаже, отмечая, что у самоуправления квартир действительно не хватает. В это время сам Клаушс продолжает борьбу за свой бывший дом, так как считает, что его отняли незаконно.

"То, что лицо - человек с инвалидностью, ни коим образом не освобождает от выполнения взятых на себя обязательств, так как ни одно кредитное учреждение не осуществляет социальную функцию, так сказать, и в данном случае у банка были все законные права поступить таким образом", - пояснил консультант отдела коммуникации и международного сотрудничества бюро омбудсмена Эдгар Лакутис.

Он указал, что дальше ситуацию необходимо решать в сотрудничестве с самоуправлением, которое должно принять во внимание инвалидность человека.

"Логически то, что такому человеку предоставляется квартира, находящаяся на втором или третьем этаже, в которую у него даже теоретически нет возможности попасть, не соответствует хорошему управлению", - сказал Лакутис.

Как считает представитель бюро омбудсмена, еще один важный фактор - квартира не может быть предложена без согласия самого лица.