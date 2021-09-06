Пн, 6.09.2021
Мы можем носить респираторы, все время делать тесты, придумывать что-то, но это не поможет, если мы не будем вакцинироваться", - отметил Думпис. Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог

Еще одна участница Олимпиады в Токио от Беларуси эмигрировала в Польшу

ФОТО: Наша Нiва

Белорусская спортсменка, подписантка письма за честные выборы Ольга Сафронова эмигрировала в Польшу.

Всадница получила гуманитарную визу в Польше и, возможно, продолжит свою карьеру в составе этой национальной сборной.

Сафронова входила в сборную Беларуси по конному спорту на ОИ в Токио, однако была исключена из состава из-за того, что ее лошадь подозревалась в употреблении допинга. Тесты не подтвердили данное обвинения.

Представитель Сафроновой Томаш Вилински сообщил, что спортсменка надеется, что сможет продолжить карьеру в Польше.


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