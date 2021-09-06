Еще одна участница Олимпиады в Токио от Беларуси эмигрировала в Польшу
Белорусская спортсменка, подписантка письма за честные выборы Ольга Сафронова эмигрировала в Польшу.
Белорусская спортсменка, подписантка письма за честные выборы Ольга Сафронова эмигрировала в Польшу.
Всадница получила гуманитарную визу в Польше и, возможно, продолжит свою карьеру в составе этой национальной сборной.
Сафронова входила в сборную Беларуси по конному спорту на ОИ в Токио, однако была исключена из состава из-за того, что ее лошадь подозревалась в употреблении допинга. Тесты не подтвердили данное обвинения.
Представитель Сафроновой Томаш Вилински сообщил, что спортсменка надеется, что сможет продолжить карьеру в Польше.