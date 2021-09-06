Посол Германии в Китае скончался вскоре после вступления в должность

Министерство не предоставляет дополнительной информации об обстоятельствах смерти.

54-летний Хекер занял свой новый пост в Пекине в прошлом месяце. Теперь посла сменит его заместитель Франк Рикерт.

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что была глубоко шокирована смертью посла.

"Я оплакиваю смерть моего давнего советника, которого я высоко ценила и который обладал глубокой человечностью и выдающимся опытом", - сказала Меркель.

Хекер родился в Киле, изучал право, работал юристом и судьей.

Дипломат был женат, имел троих детей.