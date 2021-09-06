Посол Германии в Китае скончался вскоре после вступления в должность
Вскоре после вступления в должность скончался посол Германии в Китае Ян Хеккер, сообщило в понедельник министерство иностранных дел Германии.
Вскоре после вступления в должность скончался посол Германии в Китае Ян Хеккер, сообщило в понедельник министерство иностранных дел Германии.
Министерство не предоставляет дополнительной информации об обстоятельствах смерти.
54-летний Хекер занял свой новый пост в Пекине в прошлом месяце. Теперь посла сменит его заместитель Франк Рикерт.
Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что была глубоко шокирована смертью посла.
"Я оплакиваю смерть моего давнего советника, которого я высоко ценила и который обладал глубокой человечностью и выдающимся опытом", - сказала Меркель.
Хекер родился в Киле, изучал право, работал юристом и судьей.
Дипломат был женат, имел троих детей.
Прежде чем стать советником Меркель по иностранным делам, Хекер читал лекции в университете.