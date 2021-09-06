Пн, 6.09.2021
Страх, страх в целом. Логичный человеческий страх, который у меня был, когда я пошла на вакцинацию 3 января. Физически это просто страх, потому что мы не знаем, что это такое. Ингуна Рижева, семейный врач
Ингуна Рижева, семейный врач

Посол Германии в Китае скончался вскоре после вступления в должность

ФОТО: CLEMENS BILAN / EPA

Вскоре после вступления в должность скончался посол Германии в Китае Ян Хеккер, сообщило в понедельник министерство иностранных дел Германии.

Министерство не предоставляет дополнительной информации об обстоятельствах смерти.

54-летний Хекер занял свой новый пост в Пекине в прошлом месяце. Теперь посла сменит его заместитель Франк Рикерт.

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что была глубоко шокирована смертью посла.

"Я оплакиваю смерть моего давнего советника, которого я высоко ценила и который обладал глубокой человечностью и выдающимся опытом", - сказала Меркель.

Хекер родился в Киле, изучал право, работал юристом и судьей.

Дипломат был женат, имел троих детей.

Прежде чем стать советником Меркель по иностранным делам, Хекер читал лекции в университете.


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