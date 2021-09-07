"Умное голосование" теперь принадлежит продавцу шерсти из Дагестана. Связан ли он с силовиками?

"На примере ряда стран рассказали о фактах, связанных с проявлениями экстремистской и террористической деятельности, разъяснили, как такие акции негативно влияют на общественно-политическую ситуацию не только в регионе, где они происходят, но и в целом в стране", - говорится в отчете о круглом столе на сайте колледжа.

У Маздогова - героическая биография. Свою службу в полиции он начал в 2011 году в районном подразделении по борьбе с экстремизмом в родной Кабардино-Балкарии. Вот что о нем писала ведомственная газета "Щит и меч":

"Спустя несколько месяцев [после начала службы] в селе Исламей был убит местный участковый уполномоченный. Расследовать преступление поручили молодому сыщику Маздогову. Он довольно быстро установил несколько адресов, где, по оперативной информации, могли укрываться подозреваемые. Вскоре при поддержке нескольких бойцов ОМОНа Марат прибыл на проверку одного из этих домов.

ФОТО: Getty Images

Постучав в ворота, офицер вошел во двор. Заметив его, хозяин дома закричал: "Кафиры!" В следующее мгновение из строения по оперативнику ударили несколько автоматных очередей. Офицер получил пулю в ногу, но продолжал отстреливаться. Бойцы ОМОНа прикрыли огнём раненого товарища и вынесли его в безопасное место".

В 2014 году на Маздогова было совершенно покушение. "Преступники действовали по давно отработанной схеме. Выследив ночью машину, в которой ехал Марат, они открыли по ней шквальный огонь. Однако сыщик успел выскочить из салона и ответил прицельными выстрелами из пистолета", - говорится все в той же статье в газете "Щит и меч".

За свои смелые действия Маздогов был награжден орденом Мужества.

В разговоре с корреспондентом Би-би-си он подтвердил, что по-прежнему работает в МВД. Однако о компании "Диниор", в регистрационных данных которой указан его телефон, якобы слышит впервые.

"Если честно, задолбали уже звонить. Кто-то на "Авито" или где-то мой телефон указал как "Диниор". Часто звонят, какие-то шкуры-муры, за это спрашивают. Даже банки звонят", - ответил он.

"А вы пытались как-то с ними связаться, чтобы вам перестали звонить?" - спросил корреспондент Би-би-си.

"Как-то какой-то номер находил я. Я туда набрал, переговорил с ними, [а они ответили] отстаньте от меня, если ваш номер на "Авито" или где-то стоит, разговаривайте [с теми, где ваш номер указан]. Так и забросил".

В архивах "Авито" и других подобных сайтов сохранились объявления с номером Маздогова, но не о продаже шерсти: через эти сервисы полицейский продавал дом и автомобили.

На вопросы про "Умное голосование" он ответил, что торговца шерстью Умарова он не знает и регистрировать на себя торговый знак он его не просил.