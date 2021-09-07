Вт, 7.09.2021
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EZA рассматривает, стоит ли рекомендовать третью дозу вакцины Pfizer/BioNTech от Covid-19

ФОТО: EPA/Scanpix

Европейское агентство лекарственных средств (EZA) начало ускоренно обдумывать, следует ли рекомендовать третью дозу Pfizer/BioNTech Covid-19 людям, которые примерно шесть месяцев получили вторую дозу.

В заявлении, опубликованном EZA в понедельник, 6 сентября, говорится, что агентство рассматривает вопрос о том, потребуется ли третья доза для "восстановления защиты" людям в возрасте 16 лет и старше примерно через шесть месяцев после завершения процесса вакцинации.

EZA сообщило, что намерено принять решение в ближайшие несколько недель.

Эксперты агентства оценивают данные, предоставленные Pfizer и BioNTech, включая результаты активного исследования с участием около 300 здоровых взрослых, которые получили третью дозу примерно через шесть месяцев после второй.

Pfizer уже обратился в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой утвердить третью дозу, а в прошлом месяце правительство США заявило, что дополнительные дозы, вероятно, будут доступны к концу сентября.

Тем временем Израиль уже предлагает третью дозу вакцины Pfizer/BioNTech полностью вакцинированным людям и аналогичные планы рассматриваются в Великобритании, Франции и Германии.

Чтобы обеспечить более справедливое распределение вакцин между богатыми и бедными странами, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в августе призвала ввести мораторий на дополнительные дозы вакцины Covid-19 для людей, которые уже были полностью вакцинированы против Covid-19, как минимум до конца сентября.

EZA также заявило, что оценивает потребность в третьей дозе вакцины Pfizer/BioNTech Covid-19 и третьей дозе вакцины Moderna Covid-19 для людей со слабой иммунной системой. Агентство указало, что этим людям может потребоваться дополнительная доза.


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