Многие школьники не смогут ходить на кружки по интересам из-за неполученных результатов тестов

По правилам Кабинета министров, если у школьника нет сертификата о вакцинации или перенесенной болезни, то для участия в образовательном процессе требуется отрицательный тест на Covid-19, напомнили в думе.

Перед новым учебным годом в учебных заведениях Риги началось масштабное тестирование на Covid-19, для каждого учебного заведения была определена специальная сервисная лаборатория, которая обеспечивает тестирование учащихся и работников.