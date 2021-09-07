Вт, 7.09.2021
Почти все, кто болел тяжело, ждут, просят, когда смогут вакцинироваться Людмила Виксна, профессор Университета им. Страдиня
Людмила Виксна, профессор Университета им. Страдиня
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Многие школьники не смогут ходить на кружки по интересам из-за неполученных результатов тестов

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Многие учащиеся рижских школ не могут посещать занятия по интересам и профессиональные музыкальные, художественные и спортивные занятия, потому что не имеют доступа к актуальным результатам тестов на Covid-19, сообщили агентству LETA в Рижской Думе.

По правилам Кабинета министров, если у школьника нет сертификата о вакцинации или перенесенной болезни, то для участия в образовательном процессе требуется отрицательный тест на Covid-19, напомнили в думе.

Перед новым учебным годом в учебных заведениях Риги началось масштабное тестирование на Covid-19, для каждого учебного заведения была определена специальная сервисная лаборатория, которая обеспечивает тестирование учащихся и работников.

На прошлой неделе многие педагоги и ученики не получили результатов тестирования по независящим от них причинам, что помешало им участвовать в очном образовательном процессе, особенно когда дети наряду с общеобразовательной школой посещают занятия по интересам.


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