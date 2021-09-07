Урбанович считает, что в идиотском процессе тестирования детей виноват не только Павлютс, но и МОН

"С самого начала было ясно, что МОН не справится. Теперь мы злобно радуемся, что Павлютс плохой, хотя понятно, что его вины в этом формально нет, потому что МОН могло и не согласиться с тем, что предлагает Павлютс, у которого предложений больше, чем блох у собаки", - заявил Урбанович.