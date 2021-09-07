В понедельник вечером в Кекавском крае погиб мотоциклист; он столкнулся с грузовиком
В понедельник вечером, 6 сентября, в Кекавском крае в результате столкновения с грузовиком погиб мотоциклист.
В понедельник вечером, 6 сентября, в Кекавском крае в результате столкновения с грузовиком погиб мотоциклист.
Как сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью Государственной полиции, в понедельник в 20:10 в Кекавской волости Кекавского края произошло столкновение мотоцикла и грузовика Scania. В результате столкновения погиб мотоциклист. Полиция продолжает выяснять обстоятельства ДТП.
В понедельник в Латвии произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Около 8 часов утра в Марупском крае Саласской волости на 26-м километре Вентспилсского шоссе при столкновении автомашины Toyota с микроавтобусом Volkswagen погиб один человек, а двое с травмами были доставлены в медицинское учреждение.
За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли, а 14 получили травмы, в том числе два велосипедиста, свидетельствует статистика, обобщенная Государственной полицией.