В понедельник вечером в Кекавском крае погиб мотоциклист; он столкнулся с грузовиком

Как сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью Государственной полиции, в понедельник в 20:10 в Кекавской волости Кекавского края произошло столкновение мотоцикла и грузовика Scania. В результате столкновения погиб мотоциклист. Полиция продолжает выяснять обстоятельства ДТП.

В понедельник в Латвии произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Около 8 часов утра в Марупском крае Саласской волости на 26-м километре Вентспилсского шоссе при столкновении автомашины Toyota с микроавтобусом Volkswagen погиб один человек, а двое с травмами были доставлены в медицинское учреждение.