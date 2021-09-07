Впервые увидели друг друга: в Израиле разделили сросшихся затылками близнецов
Врачи в Израиле успешно разделили годовалых близнецов, родившихся сросшимися затылками, сообщает jewish.ru со ссылкой на The Times of Israel.
Врачи в Израиле успешно разделили годовалых близнецов, родившихся сросшимися затылками, сообщает jewish.ru со ссылкой на The Times of Israel.
These one-year-old twin girls, who were conjoined at the back of their heads, have seen each other for the first time after being separated.— The New York Times (@nytimes) September 7, 2021
The surgery lasted over 12 hours and was the first of its kind in Israel. https://t.co/NhOcRXlrYv pic.twitter.com/rK8wrQMFro
Операция длилась 12 часов, а подготовка к ней продолжалась не менее полугода.
Эта первая подобная операции в Израиле. Врачи считают, что у детей есть все шансы догнать своих сверстников в физическом и когнитивном развитии.
Глава детской реанимации в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве Исаак Лазар заявил, что операция была очень рискованная и деликатная, так как любое неосторожное движение могло привести к сильному кровотечению и гибели детей.
Нам необходимо было предпринять действия, чтобы вырастить кожу", – рассказал Лазар.
Операция была проведена на прошлой неделе. В воскресенье близнецы впервые увидели друг друга лицом к лицу.