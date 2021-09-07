Впервые увидели друг друга: в Израиле разделили сросшихся затылками близнецов

These one-year-old twin girls, who were conjoined at the back of their heads, have seen each other for the first time after being separated.



The surgery lasted over 12 hours and was the first of its kind in Israel. https://t.co/NhOcRXlrYv pic.twitter.com/rK8wrQMFro — The New York Times (@nytimes) September 7, 2021

Операция длилась 12 часов, а подготовка к ней продолжалась не менее полугода.

Эта первая подобная операции в Израиле. Врачи считают, что у детей есть все шансы догнать своих сверстников в физическом и когнитивном развитии.

Глава детской реанимации в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве Исаак Лазар заявил, что операция была очень рискованная и деликатная, так как любое неосторожное движение могло привести к сильному кровотечению и гибели детей.

"Речь идет об операции, сложность которой невозможно вообразить. Дети были соединены затылками и в этой части не было ни кожи, ни черепной кости.

Нам необходимо было предпринять действия, чтобы вырастить кожу", – рассказал Лазар.