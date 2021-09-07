Вт, 7.09.2021
Почти все, кто болел тяжело, ждут, просят, когда смогут вакцинироваться Людмила Виксна, профессор Университета им. Страдиня
Людмила Виксна, профессор Университета им. Страдиня

Впервые увидели друг друга: в Израиле разделили сросшихся затылками близнецов

Врачи в Израиле успешно разделили годовалых близнецов, родившихся сросшимися затылками, сообщает jewish.ru со ссылкой на The Times of Israel. 

Операция длилась 12 часов, а подготовка к ней продолжалась не менее полугода.

Эта первая подобная операции в Израиле. Врачи считают, что у детей есть все шансы догнать своих сверстников в физическом и когнитивном развитии.

Глава детской реанимации в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве Исаак Лазар заявил, что операция была очень рискованная и деликатная, так как любое неосторожное движение могло привести к сильному кровотечению и гибели детей.

"Речь идет об операции, сложность которой невозможно вообразить. Дети были соединены затылками и в этой части не было ни кожи, ни черепной кости.

Нам необходимо было предпринять действия, чтобы вырастить кожу", – рассказал Лазар.

Операция была проведена на прошлой неделе. В воскресенье близнецы впервые увидели друг друга лицом к лицу.


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