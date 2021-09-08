Ср, 8.09.2021
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Аэропорт "Рига"

Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

ФОТО: t.me/rian_ru

Глава Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России Евгений Зиничев погиб в ходе учений в Норильске, пишет "Медуза" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", - сказано в официальном обращении ведомства.

По данным издания РБК, Зиничев погиб во время ведомственной съемки - он пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. В результате происшествия сотрудник также погиб.

Евгению Зиничеву было 55 лет. С 2006 по 2015 год он работал в личной охране Владимира Путина, сопровождая главу России во всех рабочих поездках. В 2016 году Зиничев в статусе и. о. два месяца возглавлял Калининградскую область. Эту должность он покинул по собственному желанию, после чего стал замдиректора ФСБ.


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