Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", - сказано в официальном обращении ведомства.

По данным издания РБК, Зиничев погиб во время ведомственной съемки - он пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. В результате происшествия сотрудник также погиб.

Евгению Зиничеву было 55 лет. С 2006 по 2015 год он работал в личной охране Владимира Путина, сопровождая главу России во всех рабочих поездках. В 2016 году Зиничев в статусе и. о. два месяца возглавлял Калининградскую область. Эту должность он покинул по собственному желанию, после чего стал замдиректора ФСБ.