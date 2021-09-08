Размещение скандального мурала на стене школы: Инспекция по защите прав детей дала комментарий

"Прозвучала информация, которая была взята из ответов на заявления родителей, и эта информация определенно не является мнением, подготовленным VBTAI", - пишет Государственная инспекция по защите прав детей в пресс-релизе со ссылкой на публикации в некоторых СМИ, в которых говорится, что муралу Бректе не место на стене школы.

В то же время VBTAI считает, что перед тем, как размещать произведение искусства, необходимо очень внимательно оценить место его размещения.

По мнению инспекции, произведение искусства может вызывать у детей разные эмоциональные реакции и вопросы, поэтому очень важно проводить разъяснительную работу с детьми.

В своем ответе VBTAI подчеркнула, что эта работа не нарушает Закон о защите прав детей.

Предоставленный VBTAI ответ, учитывая компетенцию инспекции, никак не может повлиять на дальнейшую судьбу указанного произведения искусства.

Напомним, на улице Акас в Риге по инициативе фонда Mākslai vajag telpu появилась фреска "Посвящение Джемме Скулме" (Veltījums Džemmai Skulmei). Автором стал современный латвийский художник Кристиан Бректе.

Работа вызвала сотни комментариев. Появились самые разные мнения. Начиная с того, что если родители детей не могут объяснить, что это искусство и это видение художника, то смогут ли они вообще что-либо объяснить, заканчивая предложением найти подъемник, купить краски и закрасить картину.

Кристиан Бректе ФОТО: Пресс-фото/театр "Дайлес"

В ночь на 1 сентября был поврежден вызвавший большой резонанс мурал Кристиана Бректе, созданный на стене 40-й средней школы в Риге. Фонд Mākslai vajag telpu по поводу произошедшего обещал связаться с Госполицией.