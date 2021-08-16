Искусство против пользователей соцсетей: как картина на стене школы вызвала море дискуссий?

Например, депутат Рижской думы Константин Чекушинс (S) разместил пост с картинкой и выразил сомнение в том, подходит ли здание, в котором учатся дети 1-5 классов, для таких рисунков.

ФОТО: Ekrānuzņēmums/Facebook

В дискуссии, в которой уже есть несколько сотен комментариев, появляются самые разные мнения, начиная с того, что если родители детей не могут объяснить, что это искусство и это видение художника, то смогут ли они вообще что-либо объяснить, заканчивая предложение найти подъемник, купить краски и закрасить картину.

Те участники дискуссии, которые выступают против этой картины, в основном сомневаются в ее художественной ценности, обеспокоены тем, что в произведении искусства присутствует сексуальный контекст, демонстрируют людей с множеством глаз и грудью.

Некоторые даже утверждают, что выбор места для росписи стены имеет политический контекст, и это специально нарисовано на стене школы, где преподают на русском языке.

Пользователи социальных сетей также подняли вопрос о том, было ли согласовано расположение этого рисунка на школьном здании с руководством школы и спрашивали ли родителей детей, что они хотели бы видеть в школьном здании.

С другой стороны, участники дискуссии, выражающие поддержку настенной живописи, в основном утверждают, что это произведение искусства не шокирует и не имеет сексуального контекста. Некоторые участники дискуссии отмечают, что в этой школе учатся их дети и что это произведение искусства не доставит детям никаких проблем.

Также раздаются призывы обратиться в Рижскую думу с требованием закрасить картину.

Как пояснили в Департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы, таких заявок пока не поступало. На прошлой неделе пришла одна заявка с просьбой объяснить идею этой работы.

Создание картины

На улице Акас , в Риге с 9 августа началась работа над фреской или уличной настенной росписью "Veltījums Džemmai Skulmei", организованной Фондом Mākslai vajag telpu.

По словам представителя фонда Ласмы Гоба, эскиз фрески создал латвийский художник Кристианс Бректе, а на стене этот эскиз перенесут художники Микелис Мурниекс и Kiwie.

По словам Гоба, Бректе, вдохновленный образами девочек Скулме, которые напоминают детские рисунки и которые художник особенно использовал в своих работах в последние десятилетия, создал произведение искусства "Veltījums Džemmai Skulmei". Используя образы девушек, созданные Скулме из серии картин "Atgriešanās" и "Modelis", Бректе продолжает наивную эстетику и смотрит на "модели" так, как это свойственно самому художнику.