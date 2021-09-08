Возле Рижской телебашни незаконно летают дроны

Передача Dienas ziņas на LTV сообщает, что дроны на Закюсале могут влиять на передатчики, антенны, а также телевизионное и радиооборудование. Даже малейший сбой в их работе может привести к потере нескольких тысяч евро, поэтому

использование дронов в районе телебашни на Закюсале без специального разрешения запрещено.

Председатель правления LVRTC Эдмундс Бельскис указывает латвийскому телевидению, что ему пришлось столкнуться с небольшими промышленными дронами, которые можно держать двумя руками, а также с самодельными летательными аппаратами. Например, в 2019 году управление потерял самодельный дрон, которым управлял человек, не являвшимся гражданином Латвии. В таких случаях задействованы как Государственная полиция, так и органы безопасности, поскольку цели использования таких дронов могут быть разными.

Несмотря на множество ограничений и предупреждений, есть безрассудные пилоты, которые готовы рискнуть, чтобы запечатлеть такой объект, как телебашня, с другой перспективы. Агентство гражданской авиации отмечает, что в настоящее время экзамен на пилотирование дроном в Латвии сдали почти 2000 человек.

На использование дрона вблизи таких объектах, как телебашня, сильно влияет магнитное поле, создаваемое вышкой. В результате дрон может стать неуправляемым.

За последние четыре месяца в Государственную полицию поступили сообщения от жителей о 28 подозрительных полетах беспилотных дронов в их частных владениях. Полиция планирует закупить оборудование, позволяющее идентифицировать пилотов или дроны по серийному номеру.

В Латвии есть определенные зоны, где полеты дронов возможны только при наличии специальных разрешений. Одним из решений по предотвращению полетов по критически важной инфраструктуре является система, которая не позволяет дрону физически взлететь до подачи необходимых документов. Такая система уже действует на территории аэропорта "Рига", но в ближайшие годы может появиться и рядом с другими объектами.