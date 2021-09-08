"Плюнул и ударил кулаком по лицу": в Зиепниеккалнсе неадекватный мужчина напал на подростка

Сандра, жительница Зиепниеккалнса, вчера разместила в Facebook сообщение, в котором просила людей привлечь к ответственности преступника, причинившего вред ее несовершеннолетнему сыну.

"Может есть свидетели или кто-то видел в окно, как взрослый мужчина на улице Эбельмуйжас 28, у первого входа в дом, "пристал" к парню, плюнул и ударил его по лицу, потому что он говорил по-английски по телефону. Тот факт, что молодой человек говорит по-английски, не дает никому права нападать и угрожать. Если есть свидетели, свяжитесь со мной, я хочу сообщить об этом инциденте в полицию", - написала Сандра.

Андрей ответил на просьбу о помощи. Он видел физический конфликт от начала до конца.

"Здесь я увидел молодого человека, а за ним - взрослого мужчину. Если бы мне пришлось описать этого человека, то он был лысым, чем-то напоминающим, так сказать, бомжа", - описывает виновного Андрей.

Когда юноша подошел к выходу подъезда, он стал гадать, куда идти дальше. Или зайти внутрь подъезда, или остаться на улице. На лестничной клетке было бы опасно, если бы за ним последовал мужчина, поэтому он остался на улице. Этот человек подошел, заговорил, а потом ударил", - рассказал Андрей, который видел случившееся.

Свидетель утверждает, что кулак попал в лицо, но молодой человек продолжал стоять и, к счастью, кровотечение не было. Андрей увидел, что парень не сбежал, а предпочел драться с ним: "Он молодец. Совершенно не ожидал нападения, но резко отбил нападающего. Мужчина упал на спину, а затем ударил ногой парня. Он понял, что будет противодействие, и немного испугался. Все произошло на эмоциях, мужчина даже плюнул в молодого человека".

К сожалению, Андрей не успел позвонить в полицию и сфотографировать нападавшего. Сегодня в полицию обратилась мама подростка. Пострадавшие хотят напомнить, что в Зиепниеккалнсе может разгуливать агрессивный мужчина. Если Вы можете помочь идентифицировать злоумышленника, позвоните в полицию по номеру 110.