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Врач рассказал о самых частых травмах в гололед и как их избежать

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Люди на скользких улицах. Иллюстративное фото
Люди на скользких улицах. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

В зимний период, особенно во время гололеда, количество обращений в травмпункт значительно возрастает. Если в обычный день больница принимает от 60 до 70 пациентов, то зимой это число может вырасти до 100 и более, отмечает главный врач Травматологической и ортопедической больницы (TOS) Андрис Джериньш.

TOS каждый год готовится к двум сложным сезонам - зимнему и летнему. Зимой, когда дороги покрываются льдом, количество травм стремительно увеличивается, и больница переходит на усиленный режим работы.

Кто чаще всего получает травмы в гололед?

На скользких дорогах травмируются как пожилые, так и молодые люди. Джериньш объясняет, что у пожилых людей это связано с проблемами равновесия, мышечной слабостью, нарушением зрения, а также хрупкостью костей, что увеличивает риск переломов.

У людей в возрасте от 20 до 40 лет травмы чаще всего происходят из-за спешки - они торопятся на работу, в транспорт или отвлекаются на телефон, не обращая внимания на дорогу.

Какие травмы наиболее характерны?

  • Переломы костей предплечья в области запястья. Такие травмы возникают, когда человек пытается смягчить падение, вытягивая руки вперед.
  • Травмы голеностопа. Это растяжения связок или переломы лодыжек, которые происходят при резких поворотах ноги.
  • Переломы бедренной кости. Часто случаются у пожилых людей при падении на бок. Эти травмы опасны для жизни и требуют длительной реабилитации.
  • Повреждения позвоночника. Падение на спину может привести к ушибам или переломам позвонков.
  • Возможны также переломы плеча, локтя и костей голени.

Как избежать травм в гололед? 

Доктор Джериньш рекомендует внимательно следить за прогнозом погоды. В дни гололеда, особенно пожилым людям, лучше оставаться дома. Если все же необходимо выйти, важно соблюдать меры предосторожности:

  • Правильная обувь. Носите обувь с нескользящей подошвой или используйте специальные насадки с шипами для лучшего сцепления с поверхностью.
  • Средства для устойчивости. Пожилым людям рекомендуется использовать трость или костыль с шипом, которые обеспечат дополнительную стабильность.
  • Техника ходьбы. Идите маленькими шагами, слегка наклоняя тело вперед и балансируя руками. Такой "пингвиний шаг" снижает риск падения.
  • Избегайте высоких каблуков. Гололед - не время для экспериментов с обувью.
  • Будьте внимательны. Не смотрите в телефон и обходите места, где снег может скрывать ледяные лужи.

Что делать при падении?

Если вы упали, не торопитесь вставать. Оставайтесь на месте и оцените, чувствуете ли боль. Проверьте, можете ли двигать конечностями, чтобы понять, нет ли серьезных травм.

При отсутствии сильной боли лучше вставать осторожно. Сначала повернитесь на бок, затем встаньте на колени и используйте устойчивую опору. Если боль сильная, кружится голова или есть подозрение на перелом, оставайтесь на месте и зовите на помощь.

Как помочь другим?

Если вы видите упавшего человека, проверьте, в сознании ли он. При необходимости немедленно звоните в службу экстренной помощи по телефону 113.

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