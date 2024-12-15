Врач рассказал о самых частых травмах в гололед и как их избежать

Как избежать травм в гололед?

Доктор Джериньш рекомендует внимательно следить за прогнозом погоды. В дни гололеда, особенно пожилым людям, лучше оставаться дома. Если все же необходимо выйти, важно соблюдать меры предосторожности:

Правильная обувь. Носите обувь с нескользящей подошвой или используйте специальные насадки с шипами для лучшего сцепления с поверхностью.

Носите обувь с нескользящей подошвой или используйте специальные насадки с шипами для лучшего сцепления с поверхностью. Средства для устойчивости. Пожилым людям рекомендуется использовать трость или костыль с шипом, которые обеспечат дополнительную стабильность.

Пожилым людям рекомендуется использовать трость или костыль с шипом, которые обеспечат дополнительную стабильность. Техника ходьбы. Идите маленькими шагами, слегка наклоняя тело вперед и балансируя руками. Такой "пингвиний шаг" снижает риск падения.

Идите маленькими шагами, слегка наклоняя тело вперед и балансируя руками. Такой "пингвиний шаг" снижает риск падения. Избегайте высоких каблуков. Гололед - не время для экспериментов с обувью.

Гололед - не время для экспериментов с обувью. Будьте внимательны. Не смотрите в телефон и обходите места, где снег может скрывать ледяные лужи.

Что делать при падении?

Если вы упали, не торопитесь вставать. Оставайтесь на месте и оцените, чувствуете ли боль. Проверьте, можете ли двигать конечностями, чтобы понять, нет ли серьезных травм.

При отсутствии сильной боли лучше вставать осторожно. Сначала повернитесь на бок, затем встаньте на колени и используйте устойчивую опору. Если боль сильная, кружится голова или есть подозрение на перелом, оставайтесь на месте и зовите на помощь.

Как помочь другим?

Если вы видите упавшего человека, проверьте, в сознании ли он. При необходимости немедленно звоните в службу экстренной помощи по телефону 113.

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