Есть предварительные данные, что российские вооруженные силы начали привлекать к операциям "значительное количество" северокорейских солдат, заявил в субботу, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский: в российских операциях задействовано "значительное количество" солдат КНДР
"Россияне включают их в объединенные подразделения и используют в операциях на территории Курской области, - указал он. - Пока что только там. Однако в нашем распоряжении есть информация, что их возможно использовать и на других частях фронта. Потери этой категории уже также ощутимы".
Украинский лидер отметил, что Россия фактически втянула в войнру еще одну страну, более того, "максимально". "Она хочет, чтобы у мира было больше проблем в Азии. Именно для этих целей россияне обучают северокорейцев современным боевым действиям", - добавил политик.
По словам Зеленского, Киев продолжит действовать согласованно с партнерами, чтобы остановить войну - "чтобы остановить ее точно, с гарантированным миром".
Preliminary data indicates that Russia has begun using a significant number of North Korean soldiers in its assaults. These troops are being integrated into combined units and deployed in operations within the Kursk region. For now, their involvement is limited to this area, but… pic.twitter.com/7vBp4VAJlR— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2024
Президент Украины сообщил, что на следующей неделе в Европе пройдет диалог о совместной работе. Политик призвал продолжать санкции против России, поддерживать оборону Украины, инвестировать в общую оборону Европы и реализовать сильную дипломатию во благо мира - "чтобы в будущем году мы с нашими партнерами могли достичь главной цели".
Как уже сообщалось, лидеры ведущих европейских стран-членов НАТО на следующей неделе в Брюсселе обсудят с Зеленским дальнейшую поддержку Киева. На встрече, инициированной генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, также будут обсуждаться возможные гарантии безопасности в случае прекращения огня, сообщили источники DPA.
Канцлер Германии Олаф Шольц и лидеры Франции, Великобритании, Италии и Польши соберутся на саммит 18 декабря. Ожидается, что к дискуссиям также присоединится председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Одним из вариантов после прекращения огня может стать введение в Украину международных миротворческих сил, отмечает DPA. Встреча пройдет в контексте победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и опасений, что его администрация может попытаться оказать давление на Украину, чтобы заставить ее вести переговоры с Россией.
12 декабря несколько российских так называемых "Z-корреспондентов Z", контролируемых режимом Путина, заявили, что северокорейские солдаты захватили деревню Плехово в Курской области. Эта информация не была подтверждена российскими официальными источниками.
10 декабря аналитики украинского проекта DeepState сообщили, что российские войска продвинулись вблизи Плехово. Аналитик OSINT немецкой газеты Bild Юлиан Репке, также подтвердил захват поселка.
В октябре Зеленский заявил, что Северная Корея отправила войска на помощь России. Позже эту информацию подтвердили южнокорейские спецслужбы и Пентагон. По данным Киева, Северная Корея могла направить в Россию до 12 000 военнослужащих. В ноябре Госдепартамент США заявил, что большинство из них уже участвуют в боевых действиях в Курской области. По данным Сеула, Москва платит Пхеньяну 2000 долларов за каждого солдата, что эквивалентно годовой зарплате 83 средних северокорейских граждан.
В июне президент России Владимир Путин посетил Северную Корею и подписал с Ким Чен Ыном соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ фактически укрепляет военный союз между странами. Согласно статье 4 договора, в случае нападения на одну из сторон другая сторона обязуется оказать военную помощь всеми доступными средствами.
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