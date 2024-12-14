Президент Украины сообщил, что на следующей неделе в Европе пройдет диалог о совместной работе. Политик призвал продолжать санкции против России, поддерживать оборону Украины, инвестировать в общую оборону Европы и реализовать сильную дипломатию во благо мира - "чтобы в будущем году мы с нашими партнерами могли достичь главной цели".

Как уже сообщалось, лидеры ведущих европейских стран-членов НАТО на следующей неделе в Брюсселе обсудят с Зеленским дальнейшую поддержку Киева. На встрече, инициированной генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, также будут обсуждаться возможные гарантии безопасности в случае прекращения огня, сообщили источники DPA.

Канцлер Германии Олаф Шольц и лидеры Франции, Великобритании, Италии и Польши соберутся на саммит 18 декабря. Ожидается, что к дискуссиям также присоединится председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Одним из вариантов после прекращения огня может стать введение в Украину международных миротворческих сил, отмечает DPA. Встреча пройдет в контексте победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и опасений, что его администрация может попытаться оказать давление на Украину, чтобы заставить ее вести переговоры с Россией.

12 декабря несколько российских так называемых "Z-корреспондентов Z", контролируемых режимом Путина, заявили, что северокорейские солдаты захватили деревню Плехово в Курской области. Эта информация не была подтверждена российскими официальными источниками.