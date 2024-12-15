В августе этого года американский журналист газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эванс Гершкович был освобожден из российской тюрьмы. В своем первом материале он подробно разобрал деятельность Департамента контрразведывательных операций России (ДКРО). Этот отдел играет ключевую роль в поддержании репрессивного контроля режима Владимира Путина, сообщает ERR.
Из российского плена: Эван Гершкович разоблачает механизм путинских репрессий
ДКРО, по данным журналиста, занимается как скрытым, так и открытым наблюдением внутри страны. Важнейшая задача этой структуры - обеспечение власти Кремля за счет применения инструментов слежки и подавления гражданских свобод.
Гершкович решил выяснить личность человека, который присутствовал при его освобождении. В сотрудничестве с коллегами из WSJ он установил, что это Дмитрий Минаев - руководитель ДКРО.
Формально ДКРО отвечает за контрразведывательную деятельность. Однако, как отмечает Гершкович, на практике структура применяет методы, напоминающие сталинские репрессии, и служит для подавления политической оппозиции. Организация стала одной из ключевых опор режима Путина.
The Wall Street Journal указывает, что с помощью ДКРО Кремль также использует иностранных граждан в качестве заложников, добиваясь освобождения российских шпионов, задержанных за рубежом.
По словам Гершковича, обвинения в шпионаже, предъявленные ему в марте 2023 года, были инициированы именно этой службой. ДКРО изначально заявило, что он якобы работал на ЦРУ. Этих обвинений оказалось достаточно для того, чтобы американского журналиста арестовали, осудили и приговорили к 16 годам лишения свободы.
ДКРО, по оценкам, насчитывает около 2000 сотрудников. Примечательно, что до сих пор ни один из офицеров этой службы не покинул Россию, чтобы поделиться информацией с Западом.
Внутри страны структура арестовывает политических оппонентов. Гершкович отмечает, что благодаря деятельности ДКРО сотни россиян оказались за решеткой.
Кроме того, служба участвует в "чистках" госаппарата. В 2024 году, как сообщает WSJ, ДКРО способствовало массовым задержаниям в Министерстве обороны. Десятки чиновников обвинили в коррупции и отправили в Лефортовскую тюрьму.
Эванс Гершкович приехал в Россию в 2017 году и начал работать в издании Moscow Times и агентстве Agence France-Presse (AFP). Позже он присоединился к команде WSJ.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году журналист переехал в Лондон. Однако он продолжал поездки в Россию, освещая происходящее в стране.
29 марта 2023 года Гершковича задержали в Екатеринбурге. Спустя несколько дней ему официально предъявили обвинение в шпионаже.
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