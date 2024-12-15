Из российского плена: Эван Гершкович разоблачает механизм путинских репрессий

ДКРО, по оценкам, насчитывает около 2000 сотрудников. Примечательно, что до сих пор ни один из офицеров этой службы не покинул Россию, чтобы поделиться информацией с Западом.

Внутри страны структура арестовывает политических оппонентов. Гершкович отмечает, что благодаря деятельности ДКРО сотни россиян оказались за решеткой.

Кроме того, служба участвует в "чистках" госаппарата. В 2024 году, как сообщает WSJ, ДКРО способствовало массовым задержаниям в Министерстве обороны. Десятки чиновников обвинили в коррупции и отправили в Лефортовскую тюрьму.

Эванс Гершкович приехал в Россию в 2017 году и начал работать в издании Moscow Times и агентстве Agence France-Presse (AFP). Позже он присоединился к команде WSJ.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году журналист переехал в Лондон. Однако он продолжал поездки в Россию, освещая происходящее в стране.

29 марта 2023 года Гершковича задержали в Екатеринбурге. Спустя несколько дней ему официально предъявили обвинение в шпионаже.

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