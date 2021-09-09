Начинается международная выставка Riga Food 2021

В этом году свои товары и услуги на выставке представят 300 предприятий из 15 стран - Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Австрии, Италии, Канады, Испании, Украины и др. Латвия, Литва, Эстония, Италия, Испания и Украина будут представлены в экспозиции Riga Food национальными стендами. Латвийские продукты посетители смогут посмотреть и продегустировать на национальном стенде Латвии и совместном стенде рыбной промышленности.