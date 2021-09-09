Tokyo City обвиняет СГД в удержании социальных отчислений сотрудников

Чтобы вернуть свои взносы на социальное страхование, работники Tokyo City обратились с коллективным письмом к президенту Эгилу Левитсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру финансов Янису Рейрсу, министру экономики Янису Витенбергсу, руководителю Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Мартиньшу Бондарсу, главе Комиссии Сейма по сельскому хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике Кришьянису Фелдмансу, а также Обществу свободных профсоюзов Латвии и Конфедерации работодателей Латвии (LDDK).

Озолиня напомнила, что спор между Tokyo City и СГД о взыскании налоговой задолженности с трех компаний - SIA Resto Court, SIA Stollons и SIA Restograd - идет с начала августа.

По словам Озолини, эти три компании не имеют отношения к Tokyo City, но ранее, пользуясь условиями франшизы, работали под аналогичным названием ресторана. "Из-за схожести названия СГД требует от Tokyo City 10 миллионов евро за неуплаченные налоги этих трех компаний. Для уплаты штрафа СГД в одностороннем порядке перенаправила все социальные отчисления за сотрудников на июль 2021 года в размере 130 000 евро", - поделилась она.

Адресатов письма призвали действовать "справедливо по отношению к честным латвийским налогоплательщикам и вернуть социальные отчисления".

Озолиня также отметила - поскольку с 6 сентября приостановлена работа всех ресторанов и службы доставки Tokyo City, все сотрудники рискуют потерять работу. "Следовательно, вопрос социальных отчислений на данном этапе особенно актуален, если люди действительно останутся без работы", - сказала она.

Уже сообщалось, что СГД при проведении мероприятий по налоговому администрированию установила передачу компаний между несколькими предприятиями, работающими в Риге, поэтому было принято решение о взыскании налоговых платежей на сумму более 10 миллионов евро.

Архивы LETA показывают, что эта сеть ресторанов несколько лет назад привлекла внимание правоохранительных органов по поводу выплаты зарплаты в конвертах.

Передача компании - это передача ресурсов (сотрудников, имущества/активов и др.), используемых в коммерческой компании, в другую коммерческую компанию, продолжающую хозяйственную деятельность предыдущей, но без долговых обязательств. По сути, передача компаний - это передача всех вещей и ценностей, принадлежащих компании, в собственность или использование другой коммерческой компании, которые необходимы для продолжения самостоятельной экономической деятельности с сохранением прежней идентичности.

Согласно закону "О Службе государственных доходов" компания может обжаловать решение в течение семи дней со дня уведомления.