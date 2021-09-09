Пешеход, велосипед, электросамокат - чья безопасность важнее? Сейм отверг идею "Согласия"

Действующая редакция закона гласит, что лицам в возрасте от 10 до 17 лет разрешается самостоятельно участвовать в дорожном движении на велосипеде, если они имеют право управлять велосипедом или любой категорией транспортных средств, а лицам, достигшим 18-летнего возраста - не нужны водительские права.

Представители оппозиции предложили добавить к последнему предложению норму, согласно которой взрослым разрешается участвовать в дорожном движении на велосипеде только по проезжей части и велосипедным дорожкам.

Такое же дополнение к норме закона об электросамокатах подготовили и депутаты "Согласия".

Инициатором внесения указанных поправок стал депутат Артур Рубикс, который сообщил LETA, что основная идея законопроекта - забота о безопасности пешеходов. По его словам, взрослым велосипедистам и водителям электросамокатов следует передвигаться только по проезжей части или велосипедным дорожкам, чтобы не травмировать пешеходов.

Депутат сообщил, что количество электросамокатов на улицах увеличивается, вместе с этим а в последнее время увеличилось и количество травм, полученных в результате аварий с этим транспортом, поэтому, по его мнению, необходимо дополнить Закон о дорожном движении такими положениями.

Ранее парламентский секретарь Министерства транспорта и депутат Сейма Янис Бутанс сообщил LETA, что предложенные поправки безответственны.

Он указал, что поправки не могут быть приняты в целях безопасности велосипедистов, поэтому Бутан пообещал не поддерживать их.