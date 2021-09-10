В правительстве могут обсудить более строгие ограничения

По словам министра, когда правительство обсуждало пути повышения безопасности и охвата вакцинацией, было решено внести поправки в закон, а не в постановления Кабинета министров. На этот раз будет предложено внести изменения в постановления Кабинета Министров.

По словам Павлютса, от представителей многих профессий требуют пройти курс вакцинации от различных болезней, министерство здравоохранения правительства предложит включить вакцинацию Covid-19 для тех же профессиональных групп. Он сказал, что обсуждение этого вопроса состоится на следующей неделе, но не дал гарантии, что окончательное решение по нему будет принято уже на следующей неделе.

При этом министр отметил, что в настоящее время нет четкого прогноза того, насколько сильной может оказаться волна Covid-19, однако наличие 1500 пациентов в больницах будет сигналом об "истощении больничных мощностей".

Как пояснил Павлютс, сейчас в Латвии такие показатели заболеваемости, как в октябре и ноябре прошлого года. Однако, учитывая высокую долю невакцинированных лиц, распространенность дельта-варианта продолжает увеличивать долю пациентов интенсивной терапии в больницах. Совсем недавно их доля составляла 12%, сейчас - 20%. Министр признал, что спрос на обеспечение кислородом также увеличился. В прошлом году в нем нуждались 30%, а сейчас - 80% пациентов.

Павлютс отметил, что существует план работы больниц в этой ситуации и способность больниц справляться с опасным вирусом лучше, чем в прошлом году. Также было получено дополнительно 80 миллионов евро на обеспечение работы больниц.

Министр прогнозирует, что к концу сентября в больницах может находиться около 500 пациентов с Covid-19, а в октябре их число может увеличиться еще на несколько сотен.

По словам министра, сейчас проблемой является нехватка больничного персонала, а не коек или оборудования.