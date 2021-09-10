Пт, 10.09.2021
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Вкусный и суперхрустящий картофель - как приготовить такой в духовке?

ФОТО: Rudenko Alla/Shutterstock.com

Результат, сочетающий в себе не только аппетитный вид, но и прекрасный хрустящий вкус. Предлагаем вашему вниманию особый способ приготовления картофеля!

Для многих не секрет, что с использованием картофельного крахмала можно приготовить фантастически хрустящую курицу. Однако знаете ли вы, что с ним можно приготовить еще и картошку?

ФОТО: Michelle Lee Photography/Shutterstock.com

Что будет необходимо? 

  • Картофель;
  • любимые специи и приправы;
  • картофельный крахмал;
  • соль;
  • масло.

Процесс приготовления известен всем: первым делом картофель нужно тщательно промыть и высушить. Если кожура тонкая, то можно ее не счищать и сразу резать картофель дольками, стараясь, чтобы они получились одинаковыми по размеру.

Подготовленный картофель кладем в миску и добавляем крахмал. Сколько? Двух чайных ложек на 10 картошек среднего размера будет достаточно. Затем надо все тщательно перемешать и добавить масло и специи. Снова перемешать.

Распределить картофель на противне (лучше на бумаге для запекания, чтобы ничего не прилипло). Запекать при 200 градусах 30 минут. 

Спустя 30 минут - посолить картофель и запекать еще 10 минут (иногда чуть дольше). 

Почему солить нельзя сразу? Потому что соль впитает в себя всю влагу, из-за чего картофель не станет хрустящим. 


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