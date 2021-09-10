Вкусный и суперхрустящий картофель - как приготовить такой в духовке?
Результат, сочетающий в себе не только аппетитный вид, но и прекрасный хрустящий вкус. Предлагаем вашему вниманию особый способ приготовления картофеля!
Результат, сочетающий в себе не только аппетитный вид, но и прекрасный хрустящий вкус. Предлагаем вашему вниманию особый способ приготовления картофеля!
Для многих не секрет, что с использованием картофельного крахмала можно приготовить фантастически хрустящую курицу. Однако знаете ли вы, что с ним можно приготовить еще и картошку?
Что будет необходимо?
Процесс приготовления известен всем: первым делом картофель нужно тщательно промыть и высушить. Если кожура тонкая, то можно ее не счищать и сразу резать картофель дольками, стараясь, чтобы они получились одинаковыми по размеру.
Подготовленный картофель кладем в миску и добавляем крахмал. Сколько? Двух чайных ложек на 10 картошек среднего размера будет достаточно. Затем надо все тщательно перемешать и добавить масло и специи. Снова перемешать.
Распределить картофель на противне (лучше на бумаге для запекания, чтобы ничего не прилипло). Запекать при 200 градусах 30 минут.
Спустя 30 минут - посолить картофель и запекать еще 10 минут (иногда чуть дольше).