Вкусный и суперхрустящий картофель - как приготовить такой в духовке?

Для многих не секрет, что с использованием картофельного крахмала можно приготовить фантастически хрустящую курицу. Однако знаете ли вы, что с ним можно приготовить еще и картошку?

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Что будет необходимо?

Картофель;

любимые специи и приправы;

картофельный крахмал;

соль;

масло.

Процесс приготовления известен всем: первым делом картофель нужно тщательно промыть и высушить. Если кожура тонкая, то можно ее не счищать и сразу резать картофель дольками, стараясь, чтобы они получились одинаковыми по размеру.

Подготовленный картофель кладем в миску и добавляем крахмал. Сколько? Двух чайных ложек на 10 картошек среднего размера будет достаточно. Затем надо все тщательно перемешать и добавить масло и специи. Снова перемешать.

Распределить картофель на противне (лучше на бумаге для запекания, чтобы ничего не прилипло). Запекать при 200 градусах 30 минут.

Спустя 30 минут - посолить картофель и запекать еще 10 минут (иногда чуть дольше).